Із 2027 року учні 4-х класів проходитимуть ДПА у формі ЗНО – наказ МОН

Від 2027 року учні четвертих класів українських шкіл складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки України №1152 від 15 серпня 2025 року.

Раніше ДПА не проводилася через пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення. Тепер іспит стане обов’язковим.

Підготовка до впровадження нового формату ДПА триватиме упродовж 2025-2026 навчального року. Зокрема, впродовж лютого – квітня 2026-го планують створити спеціальну освітню онлайн-платформу для проведення тестування, яку буде передано Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Навесні (у квітні-травні) відбудеться апробація нового формату: участь у тестуванні візьмуть близько 10 тисяч четвертокласників.

Нагадаємо, вперше Державну підсумкову атестацію в Україні скасували в 2020 році (у зв'язку з пандемією COVID-19). Після початку повномасштабного вторгнення оцінювання для учнів 4-х та 9-класів також не проводили в 2022, 2023 та 2024 роках.

Дехто вважає це рішення прийнятним в умовах воєнного стану, адже навчання стало викликом для багатьох школярів. Утім, є й ті, хто категорично проти скасування ДПА.

Навесні 2024-го відбулося перше пробне тестування ДПА для учнів четвертих класів. Його результати показали, що модель оцінювання потребує вдосконалення.

Крім того, раніше очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко зазначала, що ДПА у формі ЗНО дасть дітям досвід складання іспитів, коли результати ще ні на що не впливають, тому випускники менше хвилюватимуться на іспиті.