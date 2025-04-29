Коли з’явиться інформація про час і місце проведення НМТ? Розповіли в УЦОЯО

Коли можна дізнатися про час і місце проведення НМТ – УЦОЯО

До 7 травня у персональних кабінетах учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) з’явиться інформація про місця і часу проведення екзамену.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Учасники зможуть завантажити запрошення для участі в тестуванні зі своїх персональних кабінетів.

У ньому зазначатимуться дата й час проведення, а також адреса тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ).

Для випускників, які братимуть участь в НМТ на території України, початок тестування буде вказаний за київським часом. Для тих, хто проходитиме тестування за кордоном – за місцевим.

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"Наголошуємо, що інформація про місце проведення тестування є конфіденційною, тож її надають лише учасникам та учасницям НМТ. Тому з міркувань безпеки просимо не розголошувати адреси ТЕЦ, а також не передавати своїх персональних даних стороннім особам.

Особливу обережність слід виявляти щодо телеграм-каналів та інших онлайн-ресурсів, які пропонують нібито "швидкий доступ" до інформації про НМТ", – наголосили в УЦОЯО.

Також учасникам рекомендують завчасно ознайомитися із запрошенням, аби прокласти маршрут до місця проведення НМТ. Усіх, хто запізниться, не допустять до ТЕЦ незалежно від причини.

Раніше ми розповідали, що взяти з собою на НМТ та як діяти напередодні тестування.