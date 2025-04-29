Усі розділи
Підтримати УП

Коли з’явиться інформація про час і місце проведення НМТ? Розповіли в УЦОЯО

Альона Павлюк — 29 квітня, 10:27
Коли з’явиться інформація про час і місце проведення НМТ? Розповіли в УЦОЯО
Коли можна дізнатися про час і місце проведення НМТ – УЦОЯО
IgorVetushko/Depositphotos

До 7 травня у персональних кабінетах учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) з’явиться інформація про місця і часу проведення екзамену.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Учасники зможуть завантажити запрошення для участі в тестуванні зі своїх персональних кабінетів.

У ньому зазначатимуться дата й час проведення, а також адреса тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ).

Для випускників, які братимуть участь в НМТ на території України, початок тестування буде вказаний за київським часом. Для тих, хто проходитиме тестування за кордоном – за місцевим.

РЕКЛАМА:

"Наголошуємо, що інформація про місце проведення тестування є конфіденційною, тож її надають лише учасникам та учасницям НМТ. Тому з міркувань безпеки просимо не розголошувати адреси ТЕЦ, а також не передавати своїх персональних даних стороннім особам.

Особливу обережність слід виявляти щодо телеграм-каналів та інших онлайн-ресурсів, які пропонують нібито "швидкий доступ" до інформації про НМТ", – наголосили в УЦОЯО.

Також учасникам рекомендують завчасно ознайомитися із запрошенням, аби прокласти маршрут до місця проведення НМТ. Усіх, хто запізниться, не допустять до ТЕЦ незалежно від причини.

Раніше ми розповідали, що взяти з собою на НМТ та як діяти напередодні тестування.

Читайте також :
Як підвищити шанси успішно скласти НМТ? 6 порад від директорки УЦОЯО
Читайте також :
До НМТ лічені тижні? Секрети від репетиторів, як швидко та якісно підготуватися до тесту
Реклама:

Головне сьогодні