Вчені з’ясували, коли на Місяці востаннє "вибухали" вулкани: у той час на Землі існували динозаври

Попередні дослідження показували, що останні вулкани на супутнику погасли близько 2 мільярдів років тому

Науковці вважають, що вулкани були активними на Місяці 120 мільйонів років тому. Про це свідчить аналіз зразків порід, які вдалося зібрати в ході китайської місії Chang’e-5.

Висновки вчених ставлять під сумнів попередні підрахунки науковців, які визначили, що два останні вулкани на поверхні супутника Землі згасли 2 мільярди років тому, пише IFScience.

У ході дослідження, результати якого опублікували в науковому журналі Science, команда китайських науковців проаналізувала текстуру, хімічний склад та вміст ізотопів сірки у приблизно 3000 скляних намистинах – ці частини порід утворюються тоді, коли розплавлені краплі охолоджуються після виверження вулкана або удару метеорита.

У трьох з них виявили крихітні частини, що, ймовірно, мають вулканічне походження. Вони складають одну мільйонну частину загальної маси скляних намистин.

"Датування трьох вулканічних скляних кульок за допомогою уранового свинцю показує, що вони утворилися приблизно 123 мільйони років тому, що є наймолодшими доказами місячного вулканізму, підтвердженим радіоізотопним датуванням", – пояснив автор-кореспондент, професор Юянг Хе з Академії наук Китаю.

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У цей же період на Землі, зокрема на території сучасних США, проживали динозаври, як-от хижі Ютараптор та Дейноніх.

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За словами професора Хе, виверження, наслідки якого відобразилися на складі порід, мало би бути невеликим. Інакше його можна було б спостерігатися за допомогою методів дистанційного зондування, як і більш давню вулканічну активність.

"Аналіз місячних зразків продемонстрував, що базальтовий вулканізм зберігався щонайменше до 2 млрд років тому. Очікувалося, що місячні вулканічні скляні кульки мають бути старше 2 млрд років тому.

Це утворює проміжок близько 1,9 мільярда років між виверженнями, зареєстрованими на місці посадки (йдеться про апарат Chang'e-5 – ред.). Незрозуміло, як Місяць міг залишатися вулканічно активним на такій пізній стадії", – сказав професор Янг Хе.

Раніше китайські вчені знайшли молекулярну воду у зразках ґрунту, зібраних в областях Місяця, де погодні особливості, як раніше вважали, унеможливлюють існування молекул води.