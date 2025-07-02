Чи буде спекотним липень в Україні і які рослини можуть постраждати?

Червень в Україні не відзначився спекою і загалом був надто холодним, як для літнього місяця. Однак подейкують, що в липні ситуація зміниться і температура повітря стрімко зросте.

Чи справді варто чекати спеки найближчим часом "УП. Життя" запитала у синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, а біолог Юрій Бенгус розповів про те, як на липневу погоду реагуватимуть рослини.

Якою буде погода на початку липня?

У перші дні липня в Україні триває перехідний період погоди. Нині територія країни знаходиться між двома атмосферними вихорами – антициклоном над Західною Європою і циклоном із північного сходу, розповідає синоптикиня Наталія Птуха.

Антициклон буде посилювати свій вплив і сприятиме теплій погоді, а циклон, який "приніс" дощі у кінці червня – втрачатиме свою силу. Саме через розташування цих вихорів на початку липня в Україні буде вітряно.

Синоптикиня каже, що температура повітря почне помітно зростати з третього числа місяця. Другого липня ще не буде надто спекотно – вдень температура коливатиметься між 24-28°C на заході України, 19-23°C на сході й 20-24°C у центрі. Уже третього липня вона підвищиться до 28-33°C у західних, 22-26°C у східних і 25-29°C у центральних регіонах.

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Найспекотнішими будуть четверте та п’яте липня. Вночі варто чекати температури 16-22°C, а вдень – 28-34°C. Найтепліше у ці дні буде на півдні України й на Закарпатті.

"Місцями на окремих метеостанціях може бути навіть сильна спека 35°C, навіть до 37°C. Якщо це підтвердиться, і площі охоплення таких температурних показників будуть більшими, тоді будемо створювати попередження. Поки що без них, бо до четвертого числа ще може дещо змінитися", – говорить Наталія Птуха.

Четвертого липня у більшості регіонів не буде опадів, за винятком західних та північних областей, де вдень місцями прогнозують невеликі дощі та грози.

"Тобто буде спостерігатися певна нестійкість, проходитиме атмосферний фронт, який п'ятого числа вночі зміститься в центральні та східні області, а вдень – південні та південно-західні", – пояснює синоптикиня.

П'ятого липня на півдні також пройдуть короткочасні дощі та грози, а решта території України лишиться без опадів. Температура при цьому трохи знизиться – вночі прогнозують 16-22°C, а на заході буде ще прохолодніше – 12-18°C. Вдень п’ятого числа можна чекати 22-28°C, на півдні та сході – спеку до 30-34°C.

Загалом липень – найтепліший місяць року, де періоди гроз та злив чергуються з жаркою посушливою погодою. Цьогоріч середня температура буде на 2,0-2,5 ° вищою за норму, а опадів у цю пору навпаки можна очікувати на 21-36% менше, ніж зазвичай.

Середня температура повітря у липні буде на 2-2,5 градуси вищою за норму RteeNattapong/depositphotos

Які рослини погано перенесуть спеку?

Найбільше вологи у спеку потребують рослини, які нещодавно посадили або пересадили. Аби вони не загинули, не слід забувати їх регулярно поливати, нагадує біолог Юрій Бенгус.

Більше води також треба насадженням, які походять з вологих лісів, наприклад, туям, ялинам, кленам і липам. Для того, аби в спеку міг вижити кущ рододендрон, потрібно поливати його м'якою водою.

"Що стосується рослин, які прижилися і ростуть давно, то слід знати їхнє походження. Якщо вони нормально ростуть у степах, то і у Харкові хвилюватися за них не варто. Наприклад, туя західна у себе на батьківщині у Північній Америці росте на берегах озер і річок. Тому на сухому місці може постраждати і навіть загинути без догляду", – зауважує Юрій Бенгус.

Більш витривалі до спеки – волоський горіх, дуб та ялівець. Останньому вдається захиститися від високих температур за допомогою спеціального воскового нальоту на листках.

За словами біолога, посухостійкими також є вишні, абрикоси, виноград, персики та троянди, адже вони походять із південних районів Європи, субтропіків і тропіків.

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