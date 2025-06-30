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Коли очікувати на магнітні бурі у липні? Прогноз космічної погоди на місяць

Альона Павлюк — 30 червня, 16:05
Коли очікувати на магнітні бурі у липні? Прогноз космічної погоди на місяць
Магнітні бурі у липні – прогноз на місяць
gergitek/Depositphotos

У липні очікується кілька днів з невеликими магнітними бурями. Водночас потужних збурень цього місяця не передбачається.

Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

У липні прогнозують таку космічну погоду:

  • 1 липня – 2 (спокій);
  • 2 липня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 3 липня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 4 липня – 4 (активність);
  • 5 липня – 3 (неспокій);
  • 6 липня – 3 (неспокій);
  • 7 липня – 3 (неспокій);
  • 8 липня – 3 (неспокій);
  • 9 липня – 3 (неспокій);
  • 10 липня – 2 (спокій);
  • 11 липня – 4 (активність);
  • 12 липня – 4 (активність);
  • 13 липня – 3 (неспокій);
  • 14 липня – 3 (неспокій);
  • 15 липня – 4 (активність);
  • 16 липня – 4 (активність);
  • 17 липня – 3 (неспокій);
  • 18 липня – 3 (неспокій);
  • 19 липня – 3 (неспокій);
  • 20 липня – 2 (спокій);
  • 21 липня – 2 (спокій);
  • 22 липня – 4 (активність);
  • 23 липня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 24 липня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 25 липня – 3 (неспокій);
  • 26 липня – 2 (спокій).

Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.

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