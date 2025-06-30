Коли очікувати на магнітні бурі у липні? Прогноз космічної погоди на місяць
Магнітні бурі у липні – прогноз на місяць
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У липні очікується кілька днів з невеликими магнітними бурями. Водночас потужних збурень цього місяця не передбачається.
Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).
У липні прогнозують таку космічну погоду:
- 1 липня – 2 (спокій);
- 2 липня – 5 (невелика магнітна буря);
- 3 липня – 5 (невелика магнітна буря);
- 4 липня – 4 (активність);
- 5 липня – 3 (неспокій);
- 6 липня – 3 (неспокій);
- 7 липня – 3 (неспокій);
- 8 липня – 3 (неспокій);
- 9 липня – 3 (неспокій);
- 10 липня – 2 (спокій);
- 11 липня – 4 (активність);
- 12 липня – 4 (активність);
- 13 липня – 3 (неспокій);
- 14 липня – 3 (неспокій);
- 15 липня – 4 (активність);
- 16 липня – 4 (активність);
- 17 липня – 3 (неспокій);
- 18 липня – 3 (неспокій);
- 19 липня – 3 (неспокій);
- 20 липня – 2 (спокій);
- 21 липня – 2 (спокій);
- 22 липня – 4 (активність);
- 23 липня – 5 (невелика магнітна буря);
- 24 липня – 5 (невелика магнітна буря);
- 25 липня – 3 (неспокій);
- 26 липня – 2 (спокій).
Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.