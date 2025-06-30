Коли очікувати на магнітні бурі у липні? Прогноз космічної погоди на місяць

Магнітні бурі у липні – прогноз на місяць

У липні очікується кілька днів з невеликими магнітними бурями. Водночас потужних збурень цього місяця не передбачається.

Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

У липні прогнозують таку космічну погоду:

1 липня – 2 (спокій);

2 липня – 5 (невелика магнітна буря);

3 липня – 5 (невелика магнітна буря);

4 липня – 4 (активність);

5 липня – 3 (неспокій);

6 липня – 3 (неспокій);

7 липня – 3 (неспокій);

8 липня – 3 (неспокій);

9 липня – 3 (неспокій);

10 липня – 2 (спокій);

11 липня – 4 (активність);

12 липня – 4 (активність);

13 липня – 3 (неспокій);

14 липня – 3 (неспокій);

15 липня – 4 (активність);

16 липня – 4 (активність);

17 липня – 3 (неспокій);

18 липня – 3 (неспокій);

19 липня – 3 (неспокій);

20 липня – 2 (спокій);

21 липня – 2 (спокій);

22 липня – 4 (активність);

23 липня – 5 (невелика магнітна буря);

24 липня – 5 (невелика магнітна буря);

25 липня – 3 (неспокій);

26 липня – 2 (спокій).

Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.