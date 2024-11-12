Різдвяний піст 2024: коли починається та що можна їсти

Одним із символів Адвенту (різдвяного посту) у церкві західного обряду є чотири свічки у вінку з гілок хвойних порід дерев. Їх почергово запалюють у чотири неділі перед Різдвом. Кожна зі свічок має свою назву і значення.

Після календарної реформи в Україні у християн східного обряду піст до Різдва розпочинається одночасно – 15 листопада та завершується у Святвечір, надвечір’я народження Ісуса Христа 24 грудня.

Піст – це час, коли християни намагаються приділяти більше часу своїм думкам та молитві, обмежувати себе в їжі та розвагах та чинити благодійність. Їсти скоромне (не пісну їжу) можна буде лише з 25 грудня, вже на саме Різдво.

"Українська правда.Життя" зібрала коротку історію Пилипівки, правила посту та з’ясувала, що можна їсти у цей період.

Як з’явився піст перед Різдвом

Кожен піст у християнстві має своє глибинне значення та історію. Зав’язка різдвяного починається ще на межі ІV та V століть за папства Лева І.

Тоді постали Пости чотирьох пір року, як сказано у проповіді Лева І: "які, згідно з наукою Святого Духа, розподіляються так протягом цілого року, щоб закон утримання міг бути перед нами завжди". Саме на основі зимового посту пізніше постав різдвяний.

РЕКЛАМА:

Нині у церквах західного та східного обряду пости встановлені по-різному. У православних та греко-католиків дата початку фіксована. Вона припадає на наступний день після для вшанування апостола Пилипа (14 листопада). Звідси й народні назви – Пилипівка або Пилипів піст, адже 14 листопада – це останній день перед постом, коли ще можна їсти не пісну їжу.



У римо-католиків дата початку посту рухома. Піст у них зветься Адвентом й віряни дотримуються встановлених обмежень чотири тижні до Різдва. Він починається у четверту неділю (обов’язково саме неділю) до Різдва, у період з 27 листопада по 3 грудня. Адвент (різдвяний піст у римо-католиків) 2024 починається у неділю 1 грудня.

Що можна їсти у піст перед Різдвом

Згідно із Церковним Уставом православної церкви у піст не споживають м’яса.

У понеділок, середу та п’ятницю готують їжу без рослинної олії та не вживають рибу. У ці дні риба дозволяється тільки якщо звершується всенічне бдіння (наприклад, у престольне свято).

У вівторок та четвер можна страви на рослинній олії. Якщо вони випадають ще й днями шанованих святих – дозволяється їсти рибу.

Риба також може бути в раціоні по суботах та неділях та у день Введення Пресвятої Богородиці в Храм (21-го листопада);

У Свято-Преображенському соборі в Києві зазначають, у православній церкві вже багато років існує лише монастирський устав, який передусім стосується ченців. Вірянам радять обирати для себе відчутні обмеження, але такі, які не зашкодять здоров’ю.

У Канонах партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви сказано, що під час усіх постів (окрім Великого посту, який має суворіші правила) у середу та п’ятницю треба утриматися від вживання м’ясних продуктів і страв. У понеділок, вівторок та четвер можна не обмежувати себе у видах їжі.

Надвечір’я Різдва Христового – день обов’язкового посту для всіх вірян.

У всі дні посту ті, хто його дотримуються, мають утриматися від організації та участі в гучних забавах, весіллях, танцях, розвагах та інших подібних заходах.

Читайте також : Не лише різдвяник та орхідея: які кімнатні рослини цвітуть взимку та як за ними доглядати

Хто може не дотримуватися посту

Можуть не дотримуватися посту:

діти до 14 років та особи, яким виповнилося 60 років;

важкохворі;

вагітні;

матері після пологів і ті, що годують груддю;

ті, хто подорожує (якщо час подорожі перевищує вісім годин);

ті, хто важко працює;

ті, хто харчується зі столу інших;

убогі, котрі живуть з милостині;

В окремих випадках звільняти від обов’язку постити може місцевий ієрарх, заохочуючи в цьому разі вірних до здійснення діл побожності та милосердя.