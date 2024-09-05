Студенти-контрактники зможуть подати заявку на грант в "Дії", але пізніше: МОН оновило терміни

В Україні відтермінували подання заявок на державний грант для навчання у закладах вищої освіти на контракті, та водночас спростили цей процес.

Подати заявки можна буде через "Дію" орієнтовно з 15 вересня 2024 року (дату та час буде оголошено окремо), повідомило Міністерство освіти й науки України.

"Це пов'язано зі змінами, які найближчий часом будуть внесені до Постанови про реалізацію експериментального проєкту щодо надання державних грантів на здобуття вищої освіти.

Нині з урахуванням пропозицій громадськості та експертів суттєво оптимізовано логістику надання державних грантів для здобуття вищої освіти: процедура надання грантів буде швидшою, простішою і без зайвої бюрократії", – кажуть у відомстві.

Алгоритм подання на державний грант суттєво спростився, але критерії для надання виплат та їхні суми не змінилися.

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Серед нововведень: подання відбуватиметься суто через мобільний застосунок "Дія". Тобто не потрібно подавати заяву через електронний кабінет в ЄДЕБО та відкривати спеціальний рахунок в банку.

Студенти можуть подати заявку на грант самостійно, без участі одного з батьків або законних представників. Деталі щодо оновленого алгоритму згодом опублікують на сайті МОН.

"Наголошуємо, що зміни стосуються лише механізмів подання на державний грант і перерахунку, а не його наявності чи суми. МОН провело нараду спільно із закладами освіти щодо відповідних змін", – зауважили у МОН.

Нагадаємо, державний грант – це фінансова допомога для здобувачів вищої освіти, які за результатами НМТ вступили в заклад освіти для здобуття ступеня бакалавра (або магістра медичного чи ветеринарного спрямування) за контрактом.

Грант надається на тривалість програми (4 роки на бакалаврат/6 років на медичного магістра).

Раніше "УП. Життя" пояснювала, хто може отримати грант на навчання та які є види грантів.