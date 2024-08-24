Як вступникам не платити повну вартість навчання, якщо вони розраховують на грант: відповідь МОН

Дані про розмір очікуваного гранту можна знайти в електронному кабінеті вступника

Міністерство освіти і науки України рекомендує абітурієнтам, які розраховують на державний грант, під час вступу повідомляти закладу освіти про його розмір. Це має дозволити їм не сплачувати повну вартість навчання.

"Вступник (або його/її батьки) має повідомити заклад вищої освіти в момент укладання контракту про наявність державного гранту і його суму", – пояснило відомство у коментарі для "УП. Життя".

Інформацію про очікуваний розмір фінансової підтримки від держави за пілотною програмою грантів можна знайти в електронному кабінеті вступника. Завдяки цьому заклад вищої освіти матиме дані про те, наскільки варто зменшити суму першого внеску оплати навчання за контрактом.

Раніше МОН рекомендувало українським вишами адаптувати графіки оплати вартості навчання, оскільки деякі студенти можуть отримати державні гранти.

"Практика вимоги оплати повної вартості з подальшим поверненням коштів студентові/студентці після надходження на рахунок закладу освіти державного гранту не є прийнятною", – зазначали там.

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Водночас у Міністерстві освіти і науки зазначили, що не мають юридичних засобів примусу для вишів, які відмовляються виконувати ці рекомендації.

"Заклади, які бережуть свою репутацію, взяли до уваги інформацію і побажання МОН", – додали у відомстві.

Нагадаємо, у 2024 році від 20 до 25 тисяч українських вступників можуть отримати грантове фінансування на здобуття вищої освіти.

Податися на отримання державної підтримки абітурієнти можуть між 5 вересня та 31 жовтня, скориставшись застосунком "Дія".

Після отримання гранту студенти зможуть за бажанням змінити місце навчання без втрати гранту, але не спеціальність.