Контрактники зможуть навчатися безкоштовно? Хто може отримати грант на вищу освіту, і як податися

Цьогоріч в Україні вперше запроваджують грантову систему оплати навчання для вищої освіти. Попри чутки та хвилювання, держзамовлення – тобто бюджетні місця в університетах, залишаться.

Водночас за державний кошт тепер зможуть навчатися й ті, хто вступив до вишу на платну форму.

Хто може отримати грант, як податися, скільки діятиме підтримка, та відповіді на інші запитання про нову систему зібрали у матеріалі.

Що таке державний грант на вищу освіту?

Державний грант – фінансова допомога для студентів, які вступили до закладу вищої освіти на контракт (платну форму).

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Ці гроші будуть частково покривати річну вартість навчання на певній спеціальності. Державні гранти безповоротні, тому відпрацьовувати чи віддавати їх не доведеться, пишуть у Міністерстві освіти і науки.

За навчання таких вступників держава буде платити коштами з бюджету. Крім того, зможе залучати допомогу від іноземних урядів, міжнародних організацій і донорів.

При цьому гранти не відміняють державне замовлення і будуть діяти паралельно лише для студентів-контрактників.

Ці дві форми фінансування відрізняються тим, що бюджет завжди повністю покриває вартість навчання, а грант – лише його частину. Тобто, залишок коштів контрактник муситиме сплатити університету сам.

Гранти, як і бюджетне місце, надають одразу на 4 роки бакалаврату чи на 6 років медичної магістратури. Втім, контрактникам доведеться щороку продовжувати своє державне фінансування. Як це зробити – розповідаємо нижче.

"Якщо абітурієнт не потрапляє на бюджетне місце, тоді у нього є можливість отримати додаткову державну фінансову підтримку, але вона не буде покривати на 100% вартість навчання. Грантова система базується на принципі співфінансування: навчання частково оплачує студент чи його батьки, це також може бути стипендія від юридичної особи, а частково оплачує держава", – розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

У Міністерстві припускають, що цьогоріч гранти отримають 20-22 тисячі студентів.

Бюджетні місця виділяють для студентів тих спеціальностей, які будуть найпотрібнішими для держави в майбутньому. Кількість таких місць обмежена і різниться у кожному виші.

Податися на грант студент зможе, якщо вступив в університет, який підписав договір з МОН NewAfrica/depositphotos

У яких університетах можна отримати грант на навчання?

Податися на грант потрібно самостійно. Використати його вдасться лише для оплати контракту в тому університеті, який підписав договір з МОН. Список таких вишів можна знайти за посиланням.

У Міністерстві освіти і науки кажуть, що список закладів освіти постійно доповнюється та називають гранти експериментальним проєктом.

"Нова система фінансування – це про принцип "гроші ходять за студентом". Так абітурієнти отримають більше свободи у виборі майбутньої професії, адже орієнтуватимуться на власні бажання, а не наявність бюджетних місць в університеті. З іншого боку, такий підхід стимулюватиме конкуренцію за вступників між ЗВО", – написав віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На відміну від бюджетних місць, немає обмежень за кількістю грантів для студентів одного університету. Тобто, якщо студент набрав потрібну кількість балів на Національному мультипредметному тесті (НМТ), пройшов до вишу на контракт, подав заяву і відповідні документи, то зможе гарантовано отримати допомогу для оплати навчання.

Додатковий відбір між такими контрактниками проводити не будуть, розповіли у Міністерстві у коментарі "УП. Життя".

Після отримання грантових коштів студент може змінити університет і при цьому не втратити фінансування. Умова – до нового вишу потрібно вступити на ту ж саму спеціальність.

"Якщо студент з якихось причин, наприклад, через зміну місця проживання, вирішить перейти з одного університету в інший, то і грантові кошти переходять за ним, якщо він обирає ту саму спеціальність", – каже Михайло Винницький.

Хто зі вступників може отримати грант?

Грант на перший рік навчання можуть отримати ті, кого вже офіційно зарахували до вишу на контрактну форму. Тобто студенти, які вже підписали договір з університетом про навчання і його оплату. Це може бути як бакалаврська програма, так і магістерська медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування.

Якщо пілотний проєкт буде успішним і Верховна Рада проголосує за відповідний законопроєкт, МОН планує ввести грантову систему для магістрантів усіх спеціальностей.

На гранти не можуть розраховувати вступники, які пройшли на навчання лише за результатами співбесіди чи творчого конкурсу. У списку вступних випробувань обовʼязково повинен бути мультипредметний тест. Саме за конкурсним балом НМТ будуть визначати, чи отримає студент гроші від держави.

Ще одна умова – вступник має податися на грант вже після того, як розпочне навчання, і подати заяву не пізніше за встановлений термін. В іншому випадку у держдопомозі відмовлять.

Втратити можливість отримати грант також можна, якщо вказати неправдиві дані в заяві, або якщо їх виявлять в інших документах вступника.

Отримання гранту залежить від балу НМТ і правильних даних у заяві та документах dodotone/depositphotos

Гранти припиняють надавати, якщо:

студент подав заяву про припинення гранту (через кабінет в Єдиній базі з питань освіти);

студента перевели на бюджетну форму навчання у цьому ж виші;

студента перевели з денної на іншу форму навчання (індивідуальний план, вечірня, заочна форми);

студента відрахували і не поновили на навчанні протягом 30 днів з дати відрахування;

студент вказав неправильну інформацію у заяві на надання чи продовження гранту або інших документах.

Чи можуть старшокурсники претендувати на гранти?

Отримати фінансування на другий, третій чи четвертий курс вдасться лише в тому випадку, якщо студент вже мав його на першому.

Для того, щоб продовжити грант, потрібно повністю виконати навчальний план за попередній рік. Тобто, успішно скласти сесію і не мати боргів зі сплати за навчання.

"Йдеться про результати, які відображаються в системі ЄДЕБО. Тобто, результатом успішності студента/-ки є складання сесії (відсутність академічної заборгованості) та переведення на наступний рік навчання. Крім цього, відсутність фінансової заборгованості", – пояснили у МОН "УП.Життя".

Грантові кошти для студента держава виділяє на всю тривалість навчальної програми – на 4 роки бакалаврату або 6 років медичної магістратури.

Якщо у продовженні гранту відмовили або студент не погоджується з його розміром, то може подати апеляцію до МОН у довільній формі. Її мають розглянути впродовж 20 робочих днів.

Розмір гранту може зростати впродовж навчання. Якщо загальні ціни за контракт у вишах виростуть – збільшиться і фінансова допомога від держави.

Грантові кошти виділяють на всю тривалість навчання на бакалавраті designer491/depositphotos

Які види грантів можна отримати?

Вступники, які отримали за НМТ не менше 150 балів з двох предметів, можуть отримати базовий грант першого рівня – 15 000 гривень.

Вступники, які отримали за НМТ не менше 170 балів з двох предметів, можуть розраховувати на базовий грант другого рівня – 25 000 гривень.

Розмір гранту також залежить від спеціальності студента. Ті, хто вступив на одну з популярних освітніх програм, зможуть претендувати лише на грант другого рівня – 25 тисяч. Тобто, щоб отримати фінансування, вони повинні мати вищий рейтинговий бал.

До таких спеціальностей належать:

06 "Журналістика";

07 "Управління та адміністрування";

08 "Право";

24 "Сфера обслуговування";

28 "Публічне управління та адміністрування";

29 "Міжнародні відносини";

028 "Менеджмент соціокультурної діяльності";

051 "Економіка";

221 "Стоматологія";

035 "Філологія" (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики).

Щоб розрахувати розмір допомоги на перший рік навчання, розмір базового гранту множать на коефіцієнт спеціальності.

Для більшості спеціальностей діятиме коефіцієнт 1. Тобто, розмір гранту буде таким, як базовий (25 або 15 тисяч).

Трохи більший розмір гранту матимуть освітні програми з коефіцієнтом 1,3:

023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація";

024 "Хореографія";

025 "Музичне мистецтво";

026 "Сценічне мистецтво";

035 "Філологія" (спеціалізації з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики);

12 "Інформаційні технології";

21 "Ветеринарія";

22 "Охорона здоров’я" (крім спеціальностей 227 "Терапія та реабілітація", 229 "Громадське здоров’я").

Грант у найвищому розмірі отримають ті, хто вступатиме на спеціальності з коефіцієнтом 1,5:

01 "Освіта/Педагогіка";

09 "Біологія";

10 "Природничі науки" (крім спеціальностей 101 "Екологія", 106 "Географія");

11 "Математика та статистика";

13 "Механічна інженерія";

14 "Електрична інженерія";

16 "Хімічна інженерія та біоінженерія";

17 "Електроніка, автоматизація та електронні комунікації";

18 "Виробництво та технології";

19 "Архітектура та будівництво";

20"Аграрні науки та продовольство";

227 "Терапія та реабілітація".

"Безумовно, все, що повʼязане з медициною, реабілітацією, освітою матиме найбільшу підтримку. А також стратегічно важливі — наукові галузі, інженерія та професії для відбудови. Однак на ті спеціальності, на які в нас є перенасичений попит – правники, маркетологи, економісти – гранту 15 тисяч не буде, а лише 25 тисяч", – пояснював Михайло Винницький.

Розмір гранту може залежити від спеціальності вступника londondeposit/depositphotos

Як податися на державний грант?

Заяву про грант можна буде подати через електронний кабінет вступника в Єдиній державній базі з питань освіти (ЄДЕБО) з 5 вересня до 31 жовтня 2024 року.

Після того, як заяву опрацюють і підтвердять, що всі вимоги виконані, студент отримає сповіщення про призначення гранту на перший рік навчання. У ньому буде вказана сума державної допомоги.

"Рекомендуємо ознайомитися з вартістю контракту для обраної програми, щоб зрозуміти, яка частина цієї вартості може бути покрита грантом. Якщо вступник/-ця відповідає умовам для отримання гранту, тоді отримає відповідне повідомлення у своєму електронному кабінеті", – радять у МОН.

Далі треба авторизуватися в Дії і обрати з переліку послугу з отримання гранту. Після цього створити спеціальний рахунок у банку, на який будуть надсилати грантові кошти. Потрібно буде подати запит і ввести такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер у Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

номер поточного рахунка (IBAN);

свій ідентифікаційний номер в Єдиній базі;

ідентифікаційний номер в Єдиній базі та повна назва закладу освіти, куди зарахований отримувач.

Якщо вступник неповнолітній, то ці кроки робить один із батьків або законних представників.

Для того, щоб продовжити грант на наступний рік, доведеться знову подати заяву в ЄДЕБО з 1 по 30 вересня відповідного року навчання.

Грант підтверджують одразу на весь рік, але будуть виплачувати його двома платежами. Щоб заплатити за контракт, студенти повинні будуть самі перераховувати грантові кошти на відповідний рахунок вишу.

Гроші з грантового рахунку не можна витрачати на інші потреби, а також знімати звідти готівку, поповнювати його і перераховувати кошти на сторонні рахунки (крім рахунків закладу освіти).

Заплатити за навчання треба не пізніше ніж через два місяці після того, як державна допомога прийде на рахунок студента. Якщо на рахунку залишаться невикористані гроші, вони повернуться до держбюджету.

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Гранти від університетів

Деякі університети мають власні грантові системи, які діяли ще до появи державної. Платити за навчання студентам таких вишів переважно допомагають меценати та благодійники. Такі гранти можуть покривати як певний відсоток, так і всю вартість навчання.

Деякі університети пропонують податися на фінансування навчання вже з першого курсу. Для цього треба мати високий бал НМТ чи переконливий мотиваційний лист. Крім того, часто беруть до уваги рівень доходів сімʼї і особисті досягнення вступника.

Інші виші пропонують підтримку тільки з другого року навчання і дають гранти за результатами рейтингового балу за попередній рік. Тут також можуть враховувати роботу в студентському самоврядуванні, волонтерство, участь у заходах чи конкурсах.

Здебільшого, щоб податися на такі гранти доведеться заповнити аплікаційну форму, надати всі потрібні документи і пройти співбесіду.

Перевірити, чи діє в університеті така система, варто на його сайті. Або ж можна зателефонувати до вишу чи звернутися до адміністрації.