Чим дивуватиме небо в листопаді: календар космічних подій

Метеоритний потік Леоніди над Анкарою (Туреччина) у 2020 році

У листопаді небо будуть освітлювати три метеоритні потоки та останній у 2024-му році Супермісяць.

Також Сонце продовжує дивувати активністю – цьогоріч припав пік активності зірки, що збільшує ймовірність виникнення полярних сяйв, пише Popular Science.

Космічна погода змінна та не завжди передбачувана, але найновіші прогнози полярних сяйв можна знайти на інформаційній панелі сайту Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Деякі інші космічні явища спрогнозувати простіше. Ось на що варто звернути увагу цього листопада.

5 листопада – прогнозований пік метеоритного потоку Південної Тауриди

Метеоритні потоки Тауриди зазвичай не мають чітких піків, але особливо помітним космічне каміння в небі буде до початку листопада, коли обидві частини Південного та Північного потоку об’єднаються.

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Найкраще спостерігати за цією подією близько опівночі 5 листопада, коли Місяць не буде надто заважати огляду.

Очікується, що під час дощів Тауриди на небі з’являтимуться близько десяти метеоритів щогодини. Космічне каміння цих потоків відносно повільне, але може бути досить яскравим, особливо на тлі безхмарної листопадової ночі.

Потоки Тауриди можна побачити майже з усіх куточків Землі, крім Південного полюса.

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12 листопада – прогнозований пік метеоритного потоку Північної Тауриди

У листопаді, ймовірно, повний Місяць може заблокувати огляд польоту метеоритів Північної Таудири. Однак у день його піку супутник Землі буде освітлений приблизно на 82%, тому найкраще за космічним камінням буде спостерігати близько опівночі.

Очікується, що метеоритний потік Тауриди буде рухатися в напрямку сузір’я Тельця.

15 листопада – повний "бобровий" Місяць

Цього місяця останній цьогоріч Супермісяць досягне піку яскравості 17 листопада. Це явище в листопаді називають "бобровим", оскільки саме в цей період бобри починають ховатися у своїх домівках після того, як запаслися їжею на зиму.

Крім того, повний місяць у листопаді часом називають "замерзаючим", "першим сніжним" або "маленьким зимовим".

17 листопада – прогнозований пік метеоритного потоку Леоніди

Під час польоту космічного каміння потоку Леоніди частину уваги на себе забере сяяння Місяця, тому не всі метеорити можна буде побачити без складнощів. Аби повністю насолодитися подією, варто обрати місце спостереження із відкритим простором неба.

За камінням потоку можна буде спостерігати з усіх куточків планети.

Метеоритний потік Леоніди відомий тим, що спричинив один із найбільших метеорних штормів в історії.

17 листопада 1966 року протягом 15-ти хвилин у небі щохвилини пролітали тисячі метеорів.

Шторми Леоніди іноді трапляються циклами кожні 33-34 роки, але, попри очікування, в 1990-х роках явище не відбулося.

У листопаді 2024 року для споглядання за космічними подіями варто перейти в темне місце подалі від вогнів міста та дати очам звикнути до темряви приблизно 30 хвилин.

Раніше українські полярники поділилися зображеннями південного полярного сяйва поблизу станції "Академік Вернадський".