Найбільший супермісяць року: коли і де спостерігати за "Місяцем мисливця"

Увечері 17 жовтня у небі зійде супермісяць – "Місяць мисливця". Це перший осінній і водночас найближчий до Землі повний Місяць у 2024 році.

"Місяць мисливця" буде третім супермісяцем цього року, пише Live Science.

Він наблизиться до Землі на відстань близько 357 364 кілометри. Завдяки цьому він буде виглядати на 30% яскравішим і майже на 15% більшим, ніж звичайний повний місяць.

17 жовтня о 14:26 за київським часом Місяць опиниться в точці повної фази, але насолодитися його красою можна буде протягом кількох днів – як напередодні, так і опісля. Найкращий час для спостереження – відразу після заходу Сонця.

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Під час свого сходження Місяць буде розташований приблизно посередині між двома яскравими планетами: Сатурном (праворуч) і Юпітером (зліва). Юпітер з'явиться на нічному небі приблизно через годину після повного Місяця. А вже 20 жовтня Місяць і Юпітер зійдуть разом.

Чому жовтневий повний Місяць називають "Місяцем мисливця"? Ця назва походить від англосаксонських традицій: колись його поява вказувала мисливцям, що настав час готуватися до зими. Його ще називають "Місяцем падаючого листя" або "Кривавим Місяцем".

Наступний повний Місяць очікується 15 листопада. Його зазвичай називають "Місяцем бобра", "Місяцем інею" або "Місяцем замерзання". Цей Місяць також буде останнім у 2024 році супермісяцем.

Раніше ми розповідали, що 7 та 8 жовтня жителі Північної півкулі могли спостерігати за метеоритним потоком Драконіди.