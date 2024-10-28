Скандал зі шкільним підручником без Криму: учні отримають новий виправлений наклад

Фото нового накладу підручників з української мови для 7 класу

У підручнику з української мови для 7 класу виправили помилку на мапі України та повернули тимчасово окупований Крим.

Про це повідомило видавництво "Літера ЛТД" в коментарі для Читомо.

Підручник авторства філологині Анастасії Онатій й історика Тараса Ткачука пройшов додаткову перевірку змісту.

Весь наклад вже надрукували. 28 жовтня 2024 року підручники почали відправляти з друкарні до областей.

Школи мають отримати новий наклад книги орієнтовно до грудня 2024 року, якщо не буде логістичних проблем. Однак у видавництві наголошують, що воєнний стан триває та може внести корективи у графік розповсюдження підручників.

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У видавництві "Літера ЛТД" також запевнили, що відтепер підготовка підручників матиме додатковий етап – незалежні експерти перевірятимуть оригінал-макету.

Нагадаємо, у вересні 2024 року журналістка та редакторка Тетяна Гонченко у своєму Telegram-каналі "Непозбувний книгочитун" повідомила, що підручник з української мови для 7 класу має істотну помилку. Мапа України на одній зі сторінок зображена без тимчасово окупованого Криму.

Автори та видавці запевнили, що "недогледіли" та пообіцяли незабаром виправити помилку.

У Міністерстві освіти запевнили, що наклад підручників з некоректною мапою України відкликають зі шкіл.