Літні канікули 2024: коли розпочнуться і скільки триватимуть в українських школах

Перші останні дзвоники в школах пройдуть вже у кінці травня

Навчальний рік 2023-2024 під час воєнного стану триває з 1 вересня по 28 червня.

Такі дати встановив Кабінет Міністрів.

Втім місцева влада та кожен заклад освіти можуть самі вирішувати, коли для школярів чи студентів розпочнуться канікули. Єдина умова – протягом року вони мають тривати не менше, ніж 30 календарних днів.

"УП.Життя" запитала в міських та обласних департаментів освіти, коли українські школярі підуть на літні канікули у 2024 році.

Київ

У столиці навчальний рік закінчиться 31 травня. У цей же день рекомендують провести останні дзвоники. Та для деяких громад Київської області останній дзвоник прозвучить до 7 та 14 червня.

Червень планують використати для того, щоб наздогнати пропущене під час навчання, якщо в цьому буде потреба. В цей час можуть проводити додаткові заняття для учнів 1-10 класів, тренінги з безпеки життєдіяльності, мінної безпеки та тактичної медицини.

Луцьк

Цьогоріч школярі 533 шкіл Волинської області підуть на канікули 1 червня і відпочиватимуть до 31 серпня.

Житомир

Останні дзвоники у більшості навчальних закладів Житомирської області проведуть 31 травня.

Однак до 28 червня у школах може тривати атестація учнів і заняття, які допоможуть подолати освітні втрати за рік.

Львів

Більшість львівських шкіл буде виходити на літні канікули з 1 по 10 червня. Втім у деяких навчальних закладах Львова навчання закінчиться 17 червня.

Триватимуть канікули для всіх учнів міста до кінця серпня.

Вінниця

Цьогоріч на Вінниччині навчальний рік у закладах освіти також здебільшого закінчуватиметься 31 травня.

У червні можуть проводити додаткові заняття та консультації, а відпочивати учні будуть до кінця серпня.

Полтава

У більшості громад Полтавської області – 37, літні канікули розпочнуться 1 червня. У 15 громадах – 3 червня, у п’яти – 31 травня і 7 червня на відпочинок підуть школярі однієї громади Полтавщини.

Одеса

Другий семестр 2024 року у школах територіальної громади Одеси закінчиться 30 травня. Саме тоді мине 175 днів за рік, у які учні повинні вчитися, як передбачає закон про освіту.

Кропивницький

Більша частина шкіл Кіровоградської області закінчить навчання 30-31 травня. Це – 363 заклади освіти. Останній день навчання у 69 школах області буде проходити у день з 5 по 12 червня, а у двох приватних закладах настане 28 червня.

Івано-Франківськ

Учні Івано-Франківських шкіл здебільшого вчитимуться до 7 червня і підуть на канікули 10 червня. Однак декілька навчальних закладів закінчать навчальний рік 31 травня і офіційно почнуть відпочивати 3 червня.

Канікули у всіх школах міста триватимуть до 31 серпня.

Канікули у більшості українських шкіл закінчаться в кінці серпня Dmyrto_Z/Depositphotos

Чернівці

У 336 школах Чернівецької області літні канікули розпочнуться у період з 30 травня по 10 червня.

Свідоцтва про загальну середню освіту чернівецьким випускникам видаватимуть з 21 по 29 червня.

Хмельницький

У Хмельницькій громаді навчальний процес завершать 31 травня. Тоді для учнів пройдуть й останні дзвоники.

У Департаменті освіти та науки Хмельницької міськради кажуть, що школи громади не мають потреби продовжувати навчання у червні через те, що зможуть провчитися потрібні 35 тижнів до кінця травня.

Черкаси

Черкаські учні прийдуть на останнє заняття до школи 30 травня, а 31 для них проведуть свято останнього дзвоника.

Відпочиватимуть учні до 31 серпня.

Миколаїв

Канікули у Миколаєві та Миколаївській області планують розпочати у червні, та точного графіку ще немає, кажуть у Департаменті освіти. Втім останні дзвоники пройдуть 31 травня, а на початку червня у школах можуть проводити додаткові уроки, консультації та підготовку до НМТ.

Триватиме відпочинок для учнів з другої половини червня до 1 вересня 2024 року.

Рівне

Цього року в Рівному учні закінчать вчитися 31 травня, а на канікули підуть 1 червня.

Дніпро

Літні канікули для школярів Дніпра розпочнуться 1 червня. Через підготовку до НМТ довше навчатимуться лише одинадцятикласники.

Враховуючи, що в місті не було довготривалих блекаутів чи карантинів, у червні навчання не продовжуватимуть, говорять у Дніпровській міськраді.

Запоріжжя

Освітній процес у Запоріжжі планують закінчити 1 липня.

У червні в школах ще триватимуть додаткові уроки та консультативні заняття. Це буде відбуватися через те, що проводити всі уроки у звичному режимі не могли через дистанційне навчання й повітряні тривоги.

Харків

У Харкові навчальний рік 2023-2024 завершиться у кінці травня.

Літні канікули триватимуть до 1 вересня, а у серпні у школах планують проводити додаткові заняття, щоб надолужити освітні втрати. На них школярі зможуть повторити вивчене за рік.

Закарпаття

Останні дзвоники у частині шкіл Закарпатської області планують провести 31 травня.

Навчання у червні не продовжуватимуть через те, що не було перешкод, які б завадили провести всі уроки вчасно.