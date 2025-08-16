Правила з винятками: "Укрзалізниця" розповіла, коли у продажу з’являються квитки на потяги

Продажі стартують одночасно на сайті Укрзалізниці та в застосунку

Продаж квитків на більшість поїздів "Укрзалізниці" розпочинається за 20 днів до дати відправлення.

Однак є винятки, повідомили в "Укрзалізниці".

Нагадати про них вирішили у зв’язку з тим, що наразі триває піковий період перевезень.

Внутрішнє сполучення

На поїзди по території України квитки з'являються в доступі о 08:00 за 20 діб до дати відправлення.

Проте є винятки. О 8:00 ранку за 10 діб до відправлення стартує:

продаж квитків на Павлоградський, Херсонський, Миколаївський, частково Краматорський, Сумський та Чернігівський напрямки;

продаж квитків на електропоїзди та дизель-поїзди категорії "Регіональний поїзд" (рейси мають номери 800-899).

Продаж квитків на приміські поїзди в квиткових касах вокзалів стартує у день відправлення.

Міжнародне сполучення

Продаж квитків у польському напрямку (Перемишль, Хелм, Варшава), стартує о 09:00, за 20 днів до дати відправлення.

Квитки у молдовському, словацькому, австрійському та угорському напрямках можна придбати з 08:00 ранку за 20 діб.

Усі продажі стартують одночасно на сайті Укрзалізниці та в застосунку.

"Якщо під час пікового періоду ви не встигли забронювати квиток, радимо налаштувати відслідковування й автовикуп у застосунку.

Завдяки автовикупу ви можете вказати бажану полицю і кількість місць. Під'єднайте картку до застосунку і система купить квиток, як тільки він стане доступним. Радимо не встановлювати багато фільтрів під час налаштування автовикупу – це збільшить шанси на придбання квитків", – додали у компанії.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" створила спеціальний резерв квитків на потяги для військовослужбовців і їхніх сімей.