Федоров: У Запоріжжі завершують будівництво другої підземної школи

До кінця року в Запоріжжі відкриють другу підземну школу

Незабаром у Запоріжжі запрацює друга підземна школа. В ній зможуть навчатися близько тисячі дітей.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Будівництво цього протирадіаційного укриття було найскладнішим – через особливості ґрунту та особливі вимоги до безпеки", – зауважив чиновник.

Він розказав, що конструкцію підземної школи підсилили додатковим свайним полем і збільшили товщину бетону. Між підземною та наземною частинами школи проклали тунель.

Новий простір буде повністю інклюзивним, а також оснащеним новітнім обладнанням.

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Друга підземна школа також матиме автономне живлення та сучасну вентиляцію.

Навчання проходитиме у дві зміни. У школі передбачено не лише навчальні класи, а й лаундж-зону, медпункт та буфет із корисною їжею.

"Підрядники завершують роботи в рекордні 6,5 місяця, щоб діти якнайшвидше почали повноцінне навчання та раділи спілкуванню з однокласниками", – додав Іван Федоров.

Нагадаємо, 16 грудня у Запоріжжі відкрили першу підземну школу. "УП.Життя" показала, як вона виглядає.