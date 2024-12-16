У Запоріжжі відкрили першу підземну школу: як вона виглядає

У Запоріжжі відкрили першу в області підземну школу

У Запоріжжі почала працювати перша в області підземна школа. Будівництво тривало 6 місяців.

Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Школа розташована на глибині 7 метрів, оснащена монолітним залізобетонним покриттям і здатна витримувати ракетні удари.

Заклад розрахований на 1000 учнів, які зможуть повернутися до очного навчання в безпечних умовах.

Фото: Оксен Лісовий Фото: Оксен Лісовий Фото: Оксен Лісовий

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Школу обладнано з урахуванням потреб дітей з особливими освітніми потребами. У приміщенні встановлені підйомники, навігація шрифтом Брайля та інші пристосування для комфортного навчання.

Наразі в Запорізькій області будують ще 10 таких шкіл. Загалом вони зможуть прийняти понад 8000 дітей.

Для реалізації цих проєктів уряд виділив 500 млн грн субвенції та 545 млн грн дотації.

Раніше ми розповідали, як у Запорізькій області діти повертаються до очного навчання.

Нещодавно на Миколаївщині відкрили три підземні школи. Тамтешні учні радіють можливості навчатися в стінах шкіл, але переймаються погіршенням успішності за роки дистанційної освіти.