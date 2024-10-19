Пам'ять про протести: як з'явився День студента і коли його варто відзначати

17 листопада в Україні та світі відзначають День студента.

Ця дата – не лише привід влаштувати вечірку з одногрупниками, а й нагода розповісти про студентський активізм в різних країнах.

"УП. Життя" розповідає історію появи цього свята.

Як зʼявився День студента

17 листопада відзначається Міжнародний день студента, поява якого повʼязана з трагічними подіями у Чехословаччині 1939 року, пише Study.eu.

Усе почалося з того, що 28 жовтня 1939 року студенти Карлового університету в Празі провели демонстрацію на честь 21-ї річниці незалежності Чехословацької Республіки. Тоді Чехословаччина перебувала під німецькою окупацією і була розділена на Протекторат Богемії і Моравії та Словацьку Республіку.

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Німецькі окупаційні війська жорстоко придушили демонстрацію: 15 студентів були тяжко травмовані, а один з них, студент-медик Ян Оплетал, помер від вогнепального поранення.

15 листопада 1939 року, за день до похорону Оплетала, його однокурсники попросили дозвіл на проведення траурної процесії у центрі Праги. Уряд протекторату погодився.

Процесія зібрала тисячі учасників і перетворилася на демонстрацію проти німецької окупації. Після цього німці закрили університети, заарештували й відправили у концтабір Заксенгаузен понад 1200 студентів, а 17 листопада 1939 року – стратили дев'ятьох протестувальників (вісьмох студентів і одного професора).

У 1941 році, за два роки після цих подій, у Лондоні відбулася Міжнародна студентська рада за участі багатьох студентів-біженців з Чехословаччини. Учасники зібрання вирішили зробити 17 листопада Міжнародним днем студентів, щоб вшанувати пам’ять вбитих протестувальників. Вже після Другої світової війни цю традицію підтримав Міжнародний союз студентів та низка інших організацій.

17 листопада було важливою датою не лише для Чехословаччини, а й для Греції. 14 листопада 1973 року в Афінах розпочалося студентське повстання проти диктатури "чорних полковників". Студенти Афінського політехнічного університету забарикадувались в стінах університету та захопили радіостанцію, закликаючи людей протестувати проти диктатури.

17 листопада внутрішні війська жорстоко придушили протест, використавши танк і вогнепальну зброю. Після відновлення демократичного уряду одного з винуватців силового розгону засудили до 35 років тюрми.

На цьому історія дати 17 листопада не закінчилася. У 1989 році у Чехословаччині знову пройшли студентські мітинги. Це була мирна демонстрація в памʼять про Яна Оплетала, до якої згодом приєдналися тисячі людей. Протестувальники вигукували не лише студентські, а й антикомуністичні гасла та заклики до відставки Генсекретаря ЦК Компартії Мілоша Якеша.

17 листопада 1989 року студентський протест переріс у сутички: поліція жорстоко побила протестувальників, понад 500 людей отримали травми. Після інформації про жорстоке побиття студентів та чуток про одного вбитого (якого насправді не було), громадське обурення у Чехословаччині було не спинити.

Ці події допомогли спалахнути Оксамитовій Революції, яка повалила комуністичний режим в Чехословаччині.

Зараз в Чехії та Словаччині 17 листопада відзначають "День боротьби за свободу і демократію" разом із Днем студента, який тепер святкують у багатьох європейських країнах.

Чому Тетянин день плутали з Днем студента

Кілька років тому на Facebook можна було побачити привітання "з Днем студента" 25 січня. Однак ця дата не має нічого спільного з європейським студентством, а стосується тільки країни-агресора РФ.

День студентів у Росії прив'язаний до дня заснування Московського університету в Тетянин день 1755 року (12 січня за новим стилем, 25 січня за старим стилем).

Однак Україна наслідує не російські імперські практики, а європейські, тому вітати своїх знайомих студентів зі святом потрібно 17 листопада.

А Тетянин день українські православні християни відзначають 12 січня після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

Нагадаємо, Революція Гідності в Україні також розпочалася з мирного зібрання на Майдані Незалежності, у якому брало участь багато студентів, 21 листопада 2013 року.

30 листопада "Беркут" жорстоко розігнав учасників Євромайдану, що спонукало тисячі українців долучитися до мітингів проти диктаторського режиму.