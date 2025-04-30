Календар вступника після 9 класу: коли подавати документи і чекати на зарахування

Календар вступників до закладів освіти після 9 класу стартує з 25 червня

Освітяни визначили основні дати у календарі абітурієнтів, які планують вступати до закладів фахової передвищої освіти, після завершення 9 класу.

Календарем поділились в Державному підприємстві "Інфоресурс".

Реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 25 червня і триватиме до 20 жовтня.

Абітурієнти зможуть подати заяви на бюджетну та контрактну форми навчання з 1 по 14 липня.

Співбесіди та творчі конкурси проводитимуть впродовж 15-23 липня.

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Навчальні заклади мають оприлюднити списки рекомендованих до зарахування з 14:00 23 липня та до 12:00 25 липня.

Остаточні списки осіб, яких зараховують на бюджет, сформують до 18:00 1 серпня, а на контракт – до 4 серпня.

Навчальні заклади також мають створити списки абітурієнтів, яких переводять на вакантні бюджетні місця з контракту не пізніше 8 серпня.

Додатковий набір на контракт має відбутися не пізніше 20 жовтня, додають в "Інфоресурсі".

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