Хто і як може скласти додаткову сесію НМТ-2025: пояснення

Реєстрація на додаткову сесію Національного мультипредметного тесту триватиме з 9 до 14 травня. Зареєструватися потрібно через персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Хто зможе зареєструватися на додаткову сесію?

Скласти НМТ-2025 у додатковий період зможуть вступники, які:

з поважних причин не змогли зареєструватися під час основного періоду (з 6 березня по 3 квітня);

намагалися здійснити реєстрацію в основний період, але їм відмовили;

перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах.

Вступнику можуть відмовити у реєстрації для участі в тестуванні, якщо:

він вказав недостовірну інформацію;

не завантажив копії документів або вони не відповідають вимогам законодавства;

організатори не зможуть забезпечити особливі (спеціальні) умови для проходження НМТ, які зазначені в медичному висновку.

У разі відмови рішення можна оскаржити. Для цього слід подати до Українського центру апеляційну заяву.

Якщо вступник виявив, що справді допустився помилок під час реєстрації, то має їх усунути і повторно надіслати інформацію на обробку УЦОЯО.

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Як зареєструватися на додаткову сесію?

Якщо у вступника ще немає персонального кабінету, його потрібно створити через спеціальний сервіс на сайті УЦОЯО. Він стане доступним 9 травня. Щоб створити кабінет, слід ввести свої персональні дані або "підтягнути" їх за допомогою Дії.

Далі треба заповнити дані щодо НМТ. Зокрема категорію (випускник поточного року чи минулих років), місце, де закінчуєте навчання, предмети, які плануєте складати, і місце майбутнього проходження тесту.

Наступним кроком варто завантажити сканкопії або фото документів: паспорта, довідки з місця навчання, картки платника податків. А також за потреби додати копії інших документів. Серед них – заява, у якій вступник просить надати можливість пройти НМТ під час додаткових сесій, та копія документа, який підтверджує причину, чому учасник не зареєструвався під час основного періоду.

Після заповнення всієї інформації та завантаження документів потрібно відправити їх на опрацювання УЦОЯО.

Про результат реєстрації вступник зможе дізнатися у своєму персональному кабінеті.

Хто може написати заяву на участь в додатковій сесії вже під час чи після НМТ?

Якщо учасник вже зареєструвався на основну сесію НМТ, то може подати заяву на додаткову з таких підстав:

не зміг прийти на основну сесію через поважні причини;

у день проведення основної сесії брав участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах)

вже брав участь в основній сесії НМТ, але не зміг розпочати або завершити роботу (через погіршення стану здоров’я, довготривалу повітряну тривогу, тощо).

У таких випадках заяву на участь у додатковій сесії можна подати впродовж трьох робочих днів з дня проведення основної. До неї потрібно додати документи, які підтверджують причину, чому вступник не склав НМТ під час основного періоду.

Заяву можна відправити звичайною або електронною поштою чи занести безпосередньо до регіонального центру оцінювання якості освіти, який реєстрував вступника для участі в мультипредметному тесті.

Подати заяву на участь додаткових сесіях безпосередньо в екзаменаційному центрі в день проведення НМТ можуть ті, хто:

не змогли розпочати або завершити виконання роботи через форс-мажорні обставини в ТЕЦ;

стосовно них порушили процедуру проведення НМТ.

Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях ухвалює регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти.