Міндовкілля: забруднені води із Сейму досягнуть Київщини 14-16 вересня, очисні споруди мають впоратися

Забруднена вода із річки Сейм, на поверхні якої раніше помічали масляну плівку та мертву рибу, може досягти Київщини 14–16 вересня. Однак очисні споруди “мають впоратися” із забрудненням.

Про це в етері єдиного телемарафону повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

За її словами, наразі в Київській області екологи не фіксують забруднень, але місцевий водоканал та відомство готуються до їхнього ймовірного наближення.

"Якщо спочатку Укргідрометцентр прогнозував, що забруднення досягне водозаборів Київщини десь 10-11 вересня, то зараз цей прогноз уже змістився на 14-16-те. Також слід сказати, що на Київщині забруднення не фіксується", – пояснила очільниця Міндовкілля.

Попри готовність очисних споруд утримати небезпечний потік, фахівці встановили спеціальні сітки, які слугуватимуть додатковим фізичним бар’єром.

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Міністерка стверджує, що ці заходи допоможуть вберегти водойми від забруднення, зокрема загиблою рибою.

Також Гринчук додала, що забруднення, яке раніше спостерігали на річці Десна в Чернігівській області, вже "не має однорідного характеру" і фіксується точково.

Раніше спеціалісти встановили аераційні установки, аби убезпечити флору та фауну водойм Чернігівщини. Три спеціальні пристрої працювали в районі Чернігова, ще два мають почати працювати згодом.

"Тобто на сьогодні ситуація контрольована, ми здійснюємо постійний моніторинг і вживаємо заходів, які можуть її покращити", – додала Світлана Гринчук.

Нагадаємо, у середині серпня 2024 року почали з’являтися відомості про забруднення річки Сейм, що протікає на Сумщині та Чернігівщині з Курської області РФ. 27 серпня Держагенція з рибного господарства звинуватила росіян в отруєнні води.

28 серпня в Київській міській державній адміністрації запевнили, що вода в столиці безпечна, а на випадок погіршення ситуації водоканал зможе забезпечити киян питною водою.

За даними Міндовкілля, станом на 10 вересня забруднення Десни посунулося орієнтовно на 191 кілометр від впадіння річки Сейм у водойму.

Найгірші показники води фіксували у селі Боромики, де вміст розчиненого кисню в Десні знизився до 0,26 мгО2/дм³ при нормі 4 мгО2/дм³. Також незадовільний стан водойм спостерігали в Чернігові.

Натомість у КМДА повідомили про створення двох сценаріїв щодо потенційного забруднення Дніпра. За песимістичним прогнозом, якщо неякісна вода із Десни досягне столиці, у місті передбачили запаси очищеної води.