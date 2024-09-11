Є два сценарії: у КМДА та Київводоканалі розповіли, чи може забруднення Десни дійти до Дніпра

Київська міська влада заявила, що існує два сценарії щодо потенційного забруднення Дніпра через забруднення притоки Десни.

За оптимістичним сценарієм, забруднення із Десни не дійде до Дніпра. А за більш песимістичним – якщо забруднення таки дійде – у Києва є запаси очищеної води.

Про це розповів голова правління і генеральний директор Київводоканалу Олег Лисюк на брифінгу 11 серпня.

"Песимістичний сценарій можливий, але дуже-дуже малоймовірний…Зараз ми бачимо, що йде розбавлення. Можливо, ця пляма до Києва і не дійде в тому обсязі, який викличе занепокоєння", – сказав Лисюк.

Фахівець пояснив, що система водопостачання Києва розгалужена і покладається на багато джерел питної води.

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У КМДА також наголосили, що ситуація з водою у місті повністю підконтрольна і наразі "не викликає ніяких занепокоєнь".

"З 14 серпня ми почали отримувати інформацію про техногенну аварію, яка пов'язана з викидом хімічних речовин в річку Сейм. З цього моменту на рівні міста в цілодобовому режимі працює оперативний штаб, який постійно моніторить і збирає всю інформацію від лабораторій стосовно якості води в річках Десна і Дніпро, тим паче на території нашого міста.

На даний час результати аналізів не викликають занепокоєння", – сказав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Представник КМДА запевнив, що якщо виникнуть будь-які ризики, місцева влада поінформує киян заздалегідь, щонайменше за добу.

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У Київводоканалі пояснили, що забруднення Десни має органічну природу, і за пересуванням та розмірами плями постійно стежать. Двічі на добу фахівці отримують аналізи на деснянських станціях.

"Дійсно, скоріш за все з цукрового заводу, відходи від цього виробництва. Це дійсно рослинного походження і це органіка. Більш того, ми співпрацюємо з профільними лабораторіями, інститутами, які досліджують якість води.

Ні пестицидів, ні перевищення, ні токсинів, ніяких інших речовин у воді нема. Тому це органіка звичайна. Просто її кількість настільки велика, що вона поглинає кисень у воді", – сказав Олег Лисюк.

При цьому у Київводоканалі наголошують, що питна вода у Києві є безпечною.

"На сьогодні у нас в районі водозабору вода дійсно гарної якості, ніяких побоювань немає. Але спостерігаємо ситуацію з річкою Сейм. Фахівці водоканалу виїжджали й набирали проби для досліджень, як з цим боротися, що це за забруднення, які регламенти технологічно використовувати", – сказав Лисюк.

Також Олег Лисюк розповів, що фахівці продумали, як боротися з забрудненням Десни, аналізуючи воду із Сейму.

"Нашими технологіями, реагентами, які ми забезпечені повною мірою, ми справляємось. Окрім можливих запахів, які можуть бути ліквідовані тільки активованим вугіллям. Ми провели дуже велику роботу, щоб впровадити цю технологію.

Оскільки вона раніше у нас не використовувалась, нам довелося розробити установку з дозування. Вона вже виконана і пройшла випробування. Зараз ми очікуємо вугілля. Ми знайшли в Європі виробника і дякуємо за співпрацю ЮНІСЕФ, які нам допомагають, щоб доставити цей реагент", – сказав очільник Київводоканалу.

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ, з посиланням на Держагентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, повідомляли, що з 14 серпня російські військові почали масштабне забруднення води у річці Сейм (лівій притоці Десни).

Держекоінспекція провела перевірку води у річці Десна в межах Київської області й не виявила суттєвих відхилень. Але згодом вода в Десні біля Чернігова потемніла, місцями зафіксували масовий замор риби.

Столична влада запевнила, що вода, яка подається в будинки киян, безпечна. 28 серпня ексміністр захисту довкілля Руслан Стрілець заявив, що загрози питному водопостачанню населення немає, оскільки питні водозабори з річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються.

Київська міська влада наголосила, що профільні служби постійно моніторять стан питної води на території Києва та води в акваторії річок Десна і Дніпро.