Дітям військових компенсують навчання у вишах за попередній рік: у "Дії" мають з’явитися сертифікати

У МОН пояснили, як грант впливає на компенсацію

В Україні понад 13 тисяч студентів – дітей військовослужбовців – отримають компенсацію за навчання на контракті у 2024–2025 навчальному році.

Щоб отримати кошти, слід підтвердити сертифікат у застосунку "Дія", наголосили в Міністерстві освіти і науки.

Щоб отримати компенсацію за минулий курс навчання на контракті, потрібно:

відкрити застосунок "Дія" та знайти сертифікат у розділі "Документи";

перевірити дані сертифіката;

натиснути "Підписати" – цю дію слід виконати за 20 днів від надання права на допомогу;

підписати запит Дія.Підписом;

очікувати на сповіщення про результат.

У відомстві зауважили, що вчасно отримати компенсацію допоможе якомога оперативне підтвердження отриманого сертифіката.

Що робити, якщо студент не отримав сертифікат чи сповіщення про виплати?

У МОН зауважили, що надсилання відбувається поетапно. Однак за відсутності сертифіката чи сповіщення про результати заяви на виплати слід:

уточнити у закладі освіти, чи має він укладений договір з Міністерством у справах ветеранів

подати до закладу документи, що підтверджують статус

переконатися, що заклад вніс інформацію про пільгу до ЄДЕБО.

"Якщо ви вже подали всі документи та ваш заклад освіти підписав договір з Міністерством у справах ветеранів України, очікуйте сертифікат в застосунку "Дія" найближчим часом. Після його отримання не забудьте підтвердити сертифікат на компенсацію у додатку", – додали в МОН.

Наявність гранту не є перешкодою для отримання допомоги, кажуть у міністерстві. При цьому в такому випадку сума виплати буде зменшена на розмір гранту.

Крім того, компенсацію за навчання можуть отримати діти захисників, які вступили на навчання цього року. Для цього вони мають подати заявку на участь у проєкті 2025-2026 років.

