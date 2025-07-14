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Уряд розширив правила компенсації вартості навчання для дітей ветеранів: кого торкнуться зміни

Віра Шурмакевич — 14 липня, 20:15
Уряд розширив правила компенсації вартості навчання для дітей ветеранів: кого торкнуться зміни
Nastyaofly/Depositphotos

Кабінет Міністрів України змінив порядок, за яким діти ветеранів, що навчаються на контракті у коледжах або університетах, можуть отримати державну компенсацію за навчання.

Відтепер на неї можуть також розраховувати діти, чиї батьки набули інвалідність внаслідок поранень чи ушкоджень під час Революції Гідності з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014-го.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

Таким чином Уряд уточнив категорії осіб, чиї діти мають право на компенсацію. Серед них:

Окрім того, зміни передбачають:

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  • переважне право на отримання державної допомоги для здобувачів освіти, які завершують навчання у поточному навчальному році;
  • запровадження механізму верифікації заявників для ретельної перевірки їхнього права на державну допомогу;
  • обов’язок закладів освіти вносити інформацію про належність здобувачів освіти до відповідних категорій у Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).
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