Уряд розширив правила компенсації вартості навчання для дітей ветеранів: кого торкнуться зміни
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Кабінет Міністрів України змінив порядок, за яким діти ветеранів, що навчаються на контракті у коледжах або університетах, можуть отримати державну компенсацію за навчання.
Відтепер на неї можуть також розраховувати діти, чиї батьки набули інвалідність внаслідок поранень чи ушкоджень під час Революції Гідності – з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014-го.
Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.
Таким чином Уряд уточнив категорії осіб, чиї діти мають право на компенсацію. Серед них:
- діти, чиї батьки мають статус ветерана війни та вважаються зниклими безвісти за особливих обставин відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";
- діти, чиї батьки мають статус ветерана війни та яких позбавили особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей".
Окрім того, зміни передбачають:
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- переважне право на отримання державної допомоги для здобувачів освіти, які завершують навчання у поточному навчальному році;
- запровадження механізму верифікації заявників для ретельної перевірки їхнього права на державну допомогу;
- обов’язок закладів освіти вносити інформацію про належність здобувачів освіти до відповідних категорій у Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).