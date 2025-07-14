Уряд розширив правила компенсації вартості навчання для дітей ветеранів: кого торкнуться зміни

Кабінет Міністрів України змінив порядок, за яким діти ветеранів, що навчаються на контракті у коледжах або університетах, можуть отримати державну компенсацію за навчання.

Відтепер на неї можуть також розраховувати діти, чиї батьки набули інвалідність внаслідок поранень чи ушкоджень під час Революції Гідності – з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014-го.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

Таким чином Уряд уточнив категорії осіб, чиї діти мають право на компенсацію. Серед них:

Окрім того, зміни передбачають:

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