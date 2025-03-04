20 варіантів тесту, суворі правила та причини анулювання результатів. Інтерв'ю з Тетяною Вакуленко про НМТ-2025

До початку сесій Національного мультипредметного тесту (НМТ) залишилося три місяці. Це – четвертий рік, коли вступники складатимуть іспит, адаптований до умов великої війни.

НМТ-2025 буде охоплювати чотири предмети – обов'язкові українську мову, математику та історію України й один предмет на вибір. Учасники будуть проходити всі тестування в один день у комп’ютерному форматі.

Найближче майбутнє мультипредметного тесту вже встигло обрости міфами.

Тож "Українська правда. Життя" розпитала в очільниці Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, як буде проходити НМТ-2025, а саме:

що зміниться у завданнях тестування;

якими методами будуть боротися з недоброчесністю;

як буде організована перерва і що робити в разі тривоги;

чи можна буде перескласти НМТ;

коли повернеться ЗНО для 11-класників та ДПА для 9-класників.

Тетяна Вакуленко Фото: Освіторія

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Які завдання і теми будуть на НМТ-2025

– Торік до переліку обов'язкових предметів НМТ повернули історію України. Цього року її також будуть складати всі без винятків учасники тестування. Чи було це рішення виправданим, і як ви його оцінюєте?

– Важливо зазначити, що такі рішення ухвалює не УЦОЯО, а Міністерство освіти і науки України. Ми проводимо іспитування, але не обираємо модель вступних випробувань. Однак гаряче підтримуємо ухвалення цього рішення.

Історія України була серед трьох обов'язкових предметів у 2022 році для всіх, хто проходив НМТ. Далі, у 2023 році, з огляду на потребу повернути учасникам можливість вибору, історію визначили як предмет на вибір. А у 2024 році в НМТ ми маємо чотири предмети, тому вона знову стала обов'язковою.

Потреба в складанні історії України визначена передусім інтересами держави. Саме держава визначає правила, за якими хоче відбирати абітурієнтів до закладів вищої освіти, щоб отримати найбільш підготовлених студентів на першому курсі.

Вступники мають підтвердити, що вони, як громадяни, розуміють, у якій державі живуть, як саме ця держава утворилася і які події минулого є значущими.

І очевидно, що така модель випробувань минулоріч відпрацювала та виконала свою функцію.

– На НМТ-2025 розширили кількість тем, за якими вступники складатимуть історію. Чому період з найдавніших часів до ХХ століття вирішили додати до тесту тільки зараз?

До початку повномасштабного вторгнення планувалося проведення державної підсумкової атестації (ДПА) у 2022 році. Всі випускники ретельно ознайомлювалися з періодом історії XX-XXI століття, адже він мав бути винесений для обов'язкового оцінювання.

За чотири місяці до іспиту стало відомо, що модель змінилася – замість класичного ЗНО був запроваджений НМТ. У ньому залишили тільки цей історичний період, адже він був завчасно відомий учасникам.

Уже в 2023 році стало зрозуміло, що потрібно розширювати обсяг історичного матеріалу, який охоплюють завдання НМТ, тому що він був замалий. Історія України цілісна – не можна вивчати ХХ століття, не розуміючи, що призвело до ключових подій. Зокрема, до цієї війни.

Тепер, коли ми три роки живемо в умовах повномасштабного вторгнення, всі заздалегідь знають, як буде відбуватися іспит і що буде на нього виноситися. З огляду на це вдалося повернутися до підходу, коли в тесті представлені всі теми програми з історії України.

– Деякі учні жаліються, що через дистанційне навчання погано засвоїли матеріал, який почали вивчати з 6 класу, тому на тесті не вдасться повноцінно перевірити їхні знання. Чи враховували цей момент, коли готували завдання?

– Очевидно, що втрати через дистанційне навчання – неминучі. Особливо в учнівства, яке перебуває на територіях, де ведуться активні бойові дії. Надзвичайно складно навчатися, коли в день лунає по 15 годин повітряних тривог і заняття можуть взагалі не відбуватися чи постійно відключають електроенергію, що впливає, наприклад, на доступ до інтернету.

Але тут потрібно розуміти, що національний мультипредметний тест не має на меті стати індикатором рівня освітніх досягнень учнівства. НМТ – це не обов’язкове випускне випробування, а вступний іспит, який дає змогу потрапити до омріяного вишу.

Ми гарантуємо рівність процедур і підходів проведення оцінювання, але, на жаль, не можемо гарантувати рівність умов, у яких навчається учнівство. Наше завдання зробити так, щоб матеріали з підготовки були доступними для всіх. І для цього ми публікуємо демонстраційні тести, тести минулих років, у нас є тренажери для учнів.

– Чи може учень скласти НМТ лише зі знаннями, здобутими в школі?

– Можемо впевнено свідчити, що цілком реально отримати найвищий результат на НМТ без відвідувань занять в репетитора. Дуже високий результат можна здобути, навіть не заглядаючи в жодні матеріали зі спеціальної підготовки. Але краще хоча б мінімально ознайомитися з тестами, щоб не зробити хибних стратегічних кроків. Важливо навчитися правильно розподіляти час між предметами і вміти користуватися довідковими матеріалами з формулами.

Крім того, є специфічні типи завдань, які також варто потренуватися розв'язувати заздалегідь. Наприклад, завдання на упорядкування історичних подій або введення числової відповіді в тесті з математики.

Водночас маю застерегти вступників, що не можна просто проходити тисячу тестів і отримати високий результат. Однак, якщо правильно працювати з тестовими матеріалами, можна суттєво підвищити свій рівень навчальних досягнень. Так вступники з’ясовують, в якій темі припустилися помилок, а потім мають докласти зусиль для її опанування.

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– Зараз на сайті УЦОЯО є лише один демонстраційний тест НМТ-2025 – це історія України. Коли можна буде побачити такі варіанти з інших предметів?

– Ми не публікували нових демонстраційних тестів з єдиної причини – за структурою вони були б абсолютно такі ж, як і минулорічні.

На нашому сайті можна знайти тести, які "працювали" в аудиторіях на НМТ 2024 року. Це – завдання виконували понад 20 тисяч вступників в Україні і за кордоном у конкретні дні. Ми обрали ті проміжки часу, де учасники в один день працювали з біологією, географією, фізикою.

Це і є демонстраційні варіанти для 2025 року.

– Тобто змін у структурі та форматі запитань цього року не передбачається?

– Наголошую, що цьогоріч тести з усіх предметів НМТ, окрім історії України, будуть абсолютно аналогічними до торішніх. У тесті з історії зміниться лише обсяг охоплених тем, але формат, кількість тестових завдань залишаться такими ж.

Яким буде НМТ-2025 Інфографіка УЦОЯО

– Щодо "порогових", прохідних балів на НМТ – вони також не зміняться?

– Так, вони ідентичні до тих, які були встановлені минулого року.

У порядку прийому на навчання затверджені таблиці переведення тестових балів у бали за шкалою 100-200 з кожного предмета. І число, з якого починається таблиця, – це той умовний пороговий бал, з яким можна отримати мінімальний результат. Це – 15% від максимальної кількості тестових балів з одного предмета.

– На іспиті знову не буде завдань з розгорнутою відповіддю – ні творів з української мови, ні письмового розв'язання задач з математики. Це не заважає повноцінно оцінити знання вступників?

Відсутність завдань з розгорнутою формою відповіді не означає, що в нас немає завдань з короткою формою. До прикладу, у розділі з математики достатня кількість розрахункових задач, де потрібно ввести числову відповідь.

Відкритих завдань немає, бо це означало б, що ми повинні будемо зменшити кількість завдань інших типів, щоб учасники вклалися в час, відведений на кожний предметний тест. Відтак мали б зробити ціну помилки ще більшою. А це недоцільно.

Також потрібно враховувати, що ми проводимо тестування за кордоном, де інші розкладки клавіатур. Якщо попросити учасника надати навіть коротку відповідь, це означало б, що ми маємо забезпечити україномовні клавіатури в усіх закордонних тимчасових екзаменаційних центрах.

На перевірку розгорнутих відповідей потрібно було б просити додаткові кошти з бюджету. Тому, поки триває повномасштабна війна, таких завдань у НМТ не буде.

Тестові добірки, що ми укладаємо, якісно працюють і виконують свою функцію. У відповідних звітах ми публікуємо дані, які це підтверджують.

– Скільки різних варіантів НМТ цьогоріч підготували для учасників?

– Понад 20 тестових добірок з усіх основних предметів. Я запевняю, що в жодній країні світу стільки повноцінних тестових форм на один рік тестування ніхто не готує.

Як будуть боротися зі списуванням і коли можуть анулювати результати

– Які недосконалості помітили в організації тестування минулоріч і що хотіли б покращити цьогоріч?

– Минулий рік був дуже складний. Насамперед через атаки Росії на нашу енергосистему. Комп'ютерне оцінювання онлайн нелегко реалізувати з непередбачуваними відключеннями електроенергії. Тож ми дуже вдячні енергетикам, які працювали в регіонах, вони робили все можливе, щоб якнайшвидше відновлювати його.

Заклади освіти намагалися підключати генератори, але це могло бути складно. Інколи учасникам доводилося чекати годину-півтори, поки з’явиться електрика і запуститься пункт.

Наші регіональні центри оцінювання якості освіти тісно співпрацюють з обласними військовими адміністраціями і з адміністрацією Києва, щоб цього року таких проблем не було.

Загалом були різні помилки, наприклад, хтось з інструкторів в екзаменаційному центрі міг неправильно відпрацювати в нетиповій ситуації. Ми аналізуємо, які рішення були ухвалені щодо конкретних учасників, якими документами ці рішення були зафіксовані.

– А як щодо недоброчесності? Ви заявляли, що у 2023 році на НМТ фіксували критичний рівень порушень. Чи вдалося за ці роки впровадити механізми, які допомогли б уникнути списувань?

– Треба чесно визнати, що повністю уникнути недоброчесності вступників у цьому процесі – неможливо. Щоб повністю її гарантувати, потрібні мільйонні інвестиції. Цього в нас немає, натомість ми стаємо "проникливішими", розуміємо, де можуть виникати ризики. Учасники теж виростають – технології стають все більш вишуканими. Це вічна боротьба, яка триває в усіх країнах, де є подібні оцінювання.

– Але все ж, які методи будуть використовувати в екзаменаційних центрах, щоб слідкувати за цим?

– Минулого року ми повернули процедуру застосування металошукачів. Це сильно знизило бажання учасників використовувати мобільні телефони, щоб фотографувати завдання і поширювати їх. Огляд металошукачем відбувається до оцінювання, а не під час.

Ми зараз перебуваємо в дуже різних обставинах. Хтось не розлучається з телефоном не тому, що хоче щось списати, а щоб мати постійний зв'язок з рідними. Про те, що телефон у кишені, інколи можна просто забути.

Якщо в людини вже під час оцінювання знайдуть мобільний телефон, смартгодинник – її обов'язково мають вилучити з пункту тестування і зупинити проходження нею тесту.

Також у більшості аудиторій працюють камери. Завжди є уповноважені фахівці Українського центру, які спостерігають за тим, що відбувається в аудиторії тестування. Це додаткова пара очей, яка допомагає інструктору і старшому інструктору. Якщо десь встановити камери неможливо, то ми застосовуємо інші заходи.

Крім того, ми всюди використовуємо спеціальне програмне забезпечення, яке блокує входження в інші браузерні вікна під час проходження НМТ.

Не в усіх аудиторіях є змога поставити комп'ютери так, щоб повністю заблокувати видимість іншого екрана. Але я застерігаю вступників: не варто зазирати в чужі екрани, адже те, що людина поряд дуже впевнено обирає відповіді, не означає, що вона їх дійсно робить це свідомо.

Під час НМТ буде вестися відеоспостереженння, а учасників перевірятимуть металодетекторами boggy22/depositphotos

– За які дії упродовж проходження НМТ можуть анулювати результати учня?

– Іноді це не про дії учасника, а про ситуацію, яка склалася. Наприклад, ми анулюємо результат, якщо вступнику стало зле і він хоче взяти участь в додатковій сесії оцінювання. Коли учень пише заяву, то погоджується, що знову складатиме всі чотири предмети.

Анулювати результати будуть за списування, наявність у вступника будь-яких засобів технічного зв'язку або їхніх частин. Навіть якщо в нього в кишені флешка, дротові або бездротові навушники. Працівники пункту тестування не можуть визначати, як саме цим користувалися, чи підключали до чогось.

Розмови – це теж грубе порушення правил, і його може зупинити не лише інструктор, а й інший учасник. Якщо вступник бачить несправедливість, то в його інтересах про це повідомити. Це не про те, щоб "здати" когось, а про те, щоб отримати свій чесний результат.

Порушенням буде також невиконання вимог працівників тимчасового екзаменаційного центру. До прикладу, якщо лунає повітряна тривога, то тестування обов'язково зупиняється і всі мають перейти в укриття.

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Що можна робити під час перерви і чи скасують тест в разі тривоги

– Між двома блоками тестування буде 20-хвилинна перерва. Чи можна у цей час виходити за межі аудиторій або на вулицю?

– Так, учасники можуть виходити за межі аудиторії, сходити до вбиральні, перепочити. Але покидати тимчасовий екзаменаційний центр не можна. Ви проходите на його територію, коли відбувається процедура ідентифікації – перевірка документів. Із цього часу виходити за межі центру заборонено. Якщо учасник зробить це, то вважатиметься, що він не з'явився на другий етап тестування, а отже, за цей блок він отримає нуль балів.

– Що ще вступники матимуть право робити під час перерви, а що буде заборонено? Точно відомо, що після неї не можна буде повертатися до завдань з попереднього блоку тестування.

– Я раджу учасникам взяти із собою перекус, попити теплого чаю з термосу.

Не рекомендую намагатися щось прочитати, підготуватися до наступного блоку. Користі із цього буде приблизно нуль, тому що неможливо за 20 хвилин охопити матеріал. Краще дати собі змогу перепочити.

Безперечно, під час перерви учасникам можна спілкуватися між собою, адже вони вже завершили виконувати попередні два тести і не можуть повернутися до них на наступному етапі.

– Скільки часу має тривати тривога, щоб тестування перенесли? У деяких областях минулоріч НМТ одразу проводили в укриттях.

– Іспит можуть переносити після 2,5 годин тривоги. Тобто в такому разі учасник матиме змогу подати документи для участі в додатковій сесії. На практиці переважна більшість вступників просить продовжити складання іспитування навіть попри тривалу перерву.

Фахівці у тимчасових екзаменаційних центрів спільно з регіональними центрами найчастіше йдуть назустріч вступникам. Торік інструктори могли залишатися в центрах по 8 годин, а подекуди і до пізньої ночі, щоб дочекатися завершення тривоги.

Щодо тимчасових екзаменаційних центрів в укриттях – це були фантастичні зусилля місцевих команд. Вимоги до укриття дуже серйозні: треба забезпечити системи вентиляції, убиральні, швидкісний інтернет, техніку.

До прикладу, якби в Харківській області тестування проводилися не в укриттях, вони б не відбулися взагалі. Минулого року там було по 15-17 годин безперервної повітряної тривоги.

Позитивну практику проведення НМТ в укриттях продовжують у тих регіонах, де вона вже була застосована. Це зокрема, Запоріжжя. Також ми спонукаємо колег з інших міст, щоб вони знаходили можливості організовувати центри в укриттях.

– Чи можна перескласти НМТ вже після проходження? Або, у випадку, коли результати анулювали?

– Якщо результат було анульовано через порушення учасником процедур, то він позбавляється права взяти участь у додатковій сесії. Якщо учасник отримав незадовільний результат, то перескласти він також уже не матиме змоги.

Однак якщо вступник не зміг отримати фінальний бал з поважних причин, він зможе прийти на додаткову сесію. Поважними, до прикладу, є такі причини: довготривала повітряна тривога, погане самопочуття в тимчасовому екзаменаційному центрі, технічні проблеми, які не змогли вирішити, інші форс-мажорні обставини.

Якщо це трапилося прямо в пункті, то потрібно написати заяву на місці.

У випадку, коли учасник не зміг прийти в екзаменаційний центр, упродовж трьох днів він має подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти. До неї обов’язково додати документи, які підтверджують причину пропуску тестування. Із наданими документами ознайомлюються фахівці. Якщо вони визнають, що зазначена причина є вагомою, вступника допустять до участі в додатковій сесії.

Наприклад, звичайне запізнення – не поважна причина. Але якщо учасникзапізнився через те, що виїжджав з тимчасово окупованої території, – поважна. Для тих, хто перебуває за кордоном, важливо заздалегідь ознайомитися з тим, як у країні працює транспорт і куди треба їхати.

Що потрібно знати про реєстрацію на НМТ в Україні і за кордоном

– У скількох країнах цьогоріч можна буде пройти НМТ?

– Станом на зараз є 28 країн, які погодилися з нами працювати в потрібні дати і готові забезпечити нас необхідною технікою. Це, наприклад, Польща, Німеччина, Франція. Там найбільше наших учасників. Скласти НМТ українці зможуть навіть у Канаді та США.

Але ми продовжуємо вести перемовини і шукати партнерів. Минулого року ними стали 32 країни. Реєстрація на НМТ розпочнеться 6 березня, і ми сподіваємося, що до цього часу матимемо повний перелік держав.

Після початку реєстрації радимо учасникам обирати ті країни з переліку, які є найближчими до них територіально. У разі розширення списку – до 8 квітня можна буде змінити локацію.

– В екзаменаційних центрах за кордоном будуть працювати інструктори-українці?

– Це обов'язково україномовні колеги. Багато з тих, хто планує працювати з нами у 2025 році, – це ті люди, з якими ми працюємо ще з 2022-го. Вони проходять спеціальне навчання і постійно перебувають на зв’язку з представниками Донецького і Херсонського регіональних центрів, які відповідають за організацію тестувань у закордонних екзаменаційних центрах.

НМТ цьогоріч можна буде пройти у 28 країнах - Тетяна Вакуленко Український кризовий медіацентр

– Щодо алгоритму реєстрації, чи зміниться він у порівнянні з минулим роком? У Міністерстві освіти наголошували, що цьогоріч вступникам потрібно обов'язково оформити ID-картку.

– Ні, істотних змін в алгоритмі не буде. Реєструватися можна не лише за ID-карткою. Безперечно, якщо в потенційного учасника немає жодного документа, що посвідчує особу, то він мусить отримати ID-картку.

Однак можна буде реєструватися і з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, і з паспортом-книжечкою. І навіть з ID-карткою, яка відповідно до дат у документі вже не є чинною. До прикладу, якщо вона була отримана в 14 років, але у 18 вступник ще не встиг її замінити. Головне – уважно прочитати, які саме сторінки ви маєте відфотографувати або відсканувати.

Зауважу також, що можна буде реєструватися з використанням застосунку "Дія", тоді левова частка документів підтягнеться одразу звідти.

Однак з "Дії", до прикладу, не вдасться "підтягти" довідку про мову навчання для тих учнів, які хочуть складати тести польською, румунською, угорською або кримськотатарською мовою. А також довідку про завершення здобуття повної загальної середньої освіти цьому році, яку має видати заклад освіти.

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– Тобто учень зможе обрати іншу мову складання НМТ лише у випадку, якщо в його школі викладали цією мовою?

– Так, потрібно буде підтвердити, що ви здобували повну загальну середню освіту саме цією мовою нацменшини чи корінного народу. Переклад тестів – це доволі дорога і логістично складна процедура. Тож вибір мови не може бути просто розвагою для вступників.

Як складали НМТ раніше і чи повернуть обов'язкову ДПА

– Якщо підсумовувати НМТ минулих років, якими були результати учнів?

– Оцінювати результати мультипредметного тесту дуже складно, тому що в ньому беруть участь лише ті, хто планує вступати до вишів. Ми б воліли не робити висновків про навчальні досягнення вступників на основі результатів НМТ. Для цього є моніторингові дослідження.

Український центр відповідає за проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA. За його результатами ми можемо прослідкувати, як змінився рівень компетентностей українських підлітків з математичної, читацької і природничо-наукової галузей.

– А як щодо середніх балів за тестування? Як вони змінювалися?

– Середні бали НМТ з різних предметів порівняти ще складніше. З 2022 по 2024 рік змінювалися завдання тесту і таблиці переведення балів у шкалу 100-200. Тому однаковий результат може мати різну "вагу".

Примітка: середні бали з кожного предмету на НМТ різних років у кожній області України можна дізнатися за допомогою бота на сайті УЦОЯО.

– Як ви вважаєте, чи може у найближчі роки повернутися формат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)? Коли учні складали пʼять предметів і для цього виділяли кілька днів.

– Для Українського центру наразі принципово проводити тестування в один день. Адже величезна кількість вступників перебуває за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або в регіонах, де тривають активні бойові дії.

Ми не можемо створити умови для проходження НМТ в місцях їхнього перебування, відтак вони мають виїхати і пройти оцінювання в інших населених пунктах. Це доволі складно логістично, дорого та пов'язане з безпековими ризиками для учасників в Україні.

Отже, в умовах одноденного оцінювання про пʼять тестувань з різних предметів не йдеться.

Якщо ми навіть хотіли б проводити НМТ у два дні, щоб надати кращий інструмент, то про 4-5 днів по три години на предмет зараз навіть не варто говорити.

– Обовʼязкової ДПА для 11-класників також не планується, поки триватиме повномасштабна війна?

– Так, бо ДПА за своєю природою має бути обовʼязковим для отримання свідоцтва про загальну середню освіту. На жаль, через різні умови не всі випускники зможуть узяти участь в іспитах. Навіть ураховуючи гнучкість системи, коли можна буде обирати місце складання.

– Цьогоріч ви будете проводити пілотну державну підсумкову атестацію для четвертих класів. Її результати вплинуть на те, щоб повернути обовʼязкову ДПА принаймні для молодших?

– Ні, поки триває повномасштабне вторгнення, ми лише готуємося. Такі процеси є доволі довготривалими. Щоб потім запустити атестацію для всіх учнів відповідного віку, потрібно виконати величезний обсяг завдань.

ДПА для четвертокласників цього року проводиться в пілотному режимі і лише в тих школах, які самі погодилися нам допомогти. Минулого року ми запропонували інструменти, які стосувалися письмової роботи з математичної і мовно-літературної освітніх галузей. А цього року будемо апробувати завдання з говоріння.

Ми централізовано розробляємо завдання і рекомендації для перевірки учнівських відповідей, а оцінювання проводять учителі в школах. Наслідків для учнів за результатами цього пілотування немає, і його не можна назвати обов'язковою процедурою.

Так само ми вже почали підготовчі роботи із розроблення системи державної підсумкової атестації для дев’ятикласників.

Логіка, нової моделі ДПА – це не стільки фіксація результатів, а запровадження інструменту, який допоможе учнівству і батьківству отримати зворотний зв'язок від закладу освіти. Ця інформація даватиме змогу оцінити свої сильні й слабкі сторони, що можна ефективно використати в подальшому навчанні.