Яйця восьминога, електричні дуги та очі павуків: конкурс мікрофотографії оголосив переможців

Конкурс мікрофотографії Nikon Small World цьогоріч відзначає 50-річчя. Переможці 2024 року показали захопливі знімки мікроскопічних об'єктів, зокрема клітин пухлини мозку, електричних розрядів, яєць восьминога та очей павука.

Про це пише IFLScience.

Перше місце здобула світлина, зроблена доктором Бруно Сістерною разом із доктором Еріком Вітріолем. Вона зображує складні структури клітин пухлини мозку миші.

Цей знімок був зроблений у рамках дослідження, спрямованого на вивчення того, як зміни в опорних структурах клітин і механізмах транспортування молекул можуть призводити до нейродегенеративних захворювань.

Друге місце посів кадр електричної дуги, створений доктором Марселем Клеменсом. Для отримання цього знімка вчений використав різницю потенціалів у 10 тисяч вольт, що дозволило візуалізувати потужний електричний розряд між штифтом і дротом.

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Кадр електричної дуги Фото: Dr Marcel Clemens

Серед переможців у категорії тварин теж є вражаючі роботи – це і скупчення яєць восьминога, і лусочки крил яскравих метеликів та молей, і навіть моторошні зелені очі павука-краба.

Скупчення яєць восьминога Фото: Thomas Barlow and Connor Gibbons

Рослинний світ також не залишився поза увагою фотографів. Учасники конкурсу зафіксували дрібні бульбашки в листку канабісу, спори чорного трюфеля та навіть слизовиків.

Бульбашки в листку канабісу Фото: Chris Romaine

Загалом цього року на конкурс подали близько 2100 робіт із 80 країн світу. До фінального списку потрапили 87 найкращих світлин, які оцінювали за такими критеріями: оригінальність, візуальний вплив і технічна майстерність.

Очі павука-краба Фото: Paweł Błachowicz

"Конкурс Nikon Small World – це не просто змагання фотографів мікросвіту. Це платформа, яка вшановує талановитих людей, що поєднують науку та мистецтво, щоб відкривати перед нами дивовижний світ, прихований від неозброєного ока", – розповів старший менеджер з комунікацій в Nikon Instruments Ерік Флем.

Нагадаємо, що нещодавно відбулася 60-та щорічна премія "Фотограф дикої природи. Головну нагороду заходу отримав канадець Шейн Гросс за захопливий знімок ланцюжків пуголовків, що плавають у ставку.