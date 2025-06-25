Кореєць встановив світовий рекорд, підтягнувшись понад 11 тисяч разів за добу

Оу Йоган із Південної Кореї встановив світовий рекорд із кількості підтягувань за добу – він підняв себе руками на турніку 11707 разів за менше, ніж 24 години.

Досягнення кореєць встановив 29 вересня 2024 року, повідомили в Книзі рекордів Гіннеса.

Most pull ups in 24 hours - 11,707 by Oh Yohan 🇰🇷 pic.twitter.com/Bai7sNQhm4 — Guinness World Records (@GWR) June 24, 2025

Свою подорож до світового рекорду Оу Йоган почав у 2019 році, коли вступив на військову службу. Чоловік зізнається, що його надихало досягнення попереднього рекордсмена та конкуренція.

Кореєць каже, що остаточно сумніви до здобуття світової першості вдалося подолати завдяки підтримці родини, друзів та товаришів по службі.

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Після років тренувань та складних випробувань підтягуваннями протягом доби йому вдалося встановити рекорд. Досягнення Оу Йоган присвятив своєму військовому підрозділу, який "сформував його дисципліну, силу та дух".

Раніше ми розповідали про 35-річного українця Дмитра Грунського, який за останні три роки сім разів став світовим рекордсменом, а також спортсмена з Франції, який просидів у крижаній ванній понад чотири години.