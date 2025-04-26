"Зробив це для своєї доньки": француз встановив світовий рекорд, провівши у ванній з кригою чотири години

Спортсмен із Франції отримав титул світового рекордсмена, просидівши у ванній, повній криги, понад чотири години.

Завдяки цьому він встановив рекорд із найбільш тривалого повного контакту тіла з льодом.

Для цього досягнення Андре Белібі Елуму готувався майже чотири роки, розповіли в Книзі рекордів Гіннеса.

Сертифікований спортсмен протягом тривалого часу тренувався і поступово збільшував час, проведений у крижаній ванній. Спершу спортсмену вдавалося всидіти посеред льоду півтори хвилини, пізніше сім і так він досяг тривалості в кілька годин.

Персональний тренер вирішив стати світовим рекордсменом, аби підвищити обізнаність про розлади аутистичного спектра, один з яких має його дочка Кіра.

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"Я хотів зробити це для своєї доньки і довести, що можна досягти будь-чого, якщо робиш це заради доброї справи", – розповів Андре.

Світовий рекорд чоловікові вдалося встановити під час заходу марафонців у Канаді. Перебування у ванній, повній льоду, ускладнилося несприятливими погодними умовами. Лише через 25 хвилин після початку його чотиригодинної спроби почала насуватися гроза.

"Спробу майже скасували, бо негода була близько", – згадує спортсмен.

Зрештою погода не змогла стати на заваді встановленню рекорду. Андре Елуму вдалося провести у ванній, наповненій льодом, чотири години та п'ять хвилин.

У Книзі рекордів зауважують, що спортсмен не вперше береться за екстремальний виклик заради вищої мети. У 2020 році француз пробіг 4,5 тисячі кілометрів через США для Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

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"Я неймовірно пишаються тим, що тепер є володарем рекорді Гіннеса за найдовший час повного контакту тіла з льодом. Це досягнення не просто особиста втіха, а свідчення сили, рішучості та підтримки.

Цей рекорд присвячений моїй доньці з розладом аутистичного спектра та всім іншим людям із цим діагнозом. Разом ми можемо здолати бар'єри та надихати на зміни", – написав чоловік у своїх соцмережах.

Раніше харків'янка Аліса Пілішенко встановила світовий рекорд за швидкістю обертів на ковзанах-ходулях.

