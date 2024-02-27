Космічний апарат "Одіссей" надіслав перші світлини з поверхні Місяця
Американський космічний корабель "Одіссей", який вперше за півстоліття торкнувся поверхні Місяця, зробив і надіслав на Землю перші фото з поверхні супутника.
Апарат перебуває на Місяці вже протягом чотирьох днів, повідомляють у компанії-розробника Intuitive Machines
Перше зображення, яке надіслав "Одіссей", він зробив під час спуску на місце посадки Malapert A – найвіддаленішу точку в південному регіоні Місяця.
Другий знімок він зробив приблизно через 35 секунд після того, як перекинувся під час посадки на Місяць.
За словами фахівців, попри горизонтальне положення понад 4-метровий шестикутний шестиногий посадковий модуль "Одіссей" підтримує звʼязок із наземним контролером польоту й може працювати.
Ще кілька світлин уже самого "Одіссея" зробив апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, який з 2009 року сканує Місяць з його орбіти.
Він зазнімкував "колегу" з висоти приблизно 90 кілометрів й надіслав фото на Землю.
"Зображення камер NASA Lunar Reconnaissance Orbiter підтвердили, що "Одіссей" завершив посадку на висоті 2 579 метрів, подолавши понад 966 тисяч кілометрів.
Апарат приземлився в межах 1,5 кілометра від передбачуваного місця посадки Malapert A, використовуючи лазерну систему вимірювання дальності", – повідомляють у компанії-розробниці посадкового модуля.
Зазначається, що наземні контролери польоту планують збирати дані доти, доки сонячні батареї "Одіссея" не втратять доступ до світла – до ранку вівторка 27 лютого за Києвом.
Нагадаємо, що "Одіссей" – це перший приватний космічний апарат, який здійснив посадку на супутнику, і перший американський корабель, який досяг поверхні Місяця після місії "Аполлон-17" у грудні 1972 року.
Перші фото з космосу "Одіссей" надіслав на Землю ще на шляху до Місяця.
Після того, як "Одіссей" торкнувся поверхні найбільшого природного супутника нашої планети, він зачепився "ногою" за поверхню і перекинувся на бік.