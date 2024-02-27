Космічний апарат "Одіссей" надіслав перші світлини з поверхні Місяця

Американський космічний корабель "Одіссей", який вперше за півстоліття торкнувся поверхні Місяця, зробив і надіслав на Землю перші фото з поверхні супутника.

Апарат перебуває на Місяці вже протягом чотирьох днів, повідомляють у компанії-розробника Intuitive Machines

Перше зображення, яке надіслав "Одіссей", він зробив під час спуску на місце посадки Malapert A – найвіддаленішу точку в південному регіоні Місяця.

Другий знімок він зробив приблизно через 35 секунд після того, як перекинувся під час посадки на Місяць.

Перше фото, яке надіслав "Одіссей" Intuitive Machines

За словами фахівців, попри горизонтальне положення понад 4-метровий шестикутний шестиногий посадковий модуль "Одіссей" підтримує звʼязок із наземним контролером польоту й може працювати.

Друге фото, яке надіслав "Одіссей" Intuitive Machines

Ще кілька світлин уже самого "Одіссея" зробив апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, який з 2009 року сканує Місяць з його орбіти.

Він зазнімкував "колегу" з висоти приблизно 90 кілометрів й надіслав фото на Землю.

"Зображення камер NASA Lunar Reconnaissance Orbiter підтвердили, що "Одіссей" завершив посадку на висоті 2 579 метрів, подолавши понад 966 тисяч кілометрів.

Апарат приземлився в межах 1,5 кілометра від передбачуваного місця посадки Malapert A, використовуючи лазерну систему вимірювання дальності", – повідомляють у компанії-розробниці посадкового модуля.

Images from NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter Camera team confirmed Odysseus completed its landing at 80.13°S and 1.44°E at a 2579 m elevation. After traveling more than 600,000 miles, Odysseus landed within 1.5 km of its intended Malapert A landing site, using a contingent… pic.twitter.com/CaMSSO4Gfb — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024

Зазначається, що наземні контролери польоту планують збирати дані доти, доки сонячні батареї "Одіссея" не втратять доступ до світла – до ранку вівторка 27 лютого за Києвом.

Нагадаємо, що "Одіссей" – це перший приватний космічний апарат, який здійснив посадку на супутнику, і перший американський корабель, який досяг поверхні Місяця після місії "Аполлон-17" у грудні 1972 року.

Перші фото з космосу "Одіссей" надіслав на Землю ще на шляху до Місяця.

Після того, як "Одіссей" торкнувся поверхні найбільшого природного супутника нашої планети, він зачепився "ногою" за поверхню і перекинувся на бік.