Схожий на перстень з коштовностями: астрономи показали один з найяскравіших обʼєктів у Всесвіті

Космічний телескоп Джеймса Вебба зробив зображення далекого квазара – надзвичайно яскравого активного ядра галактики, схожого на коштовний перстень. Цей об'єкт, розташований на відстані 6 мільярдів світлових років від Землі, є одним з найяскравіших у Всесвіті, повідомляє Європейське космічне агентство.

Потужне гравітаційне поле еліптичної галактики, розташованої на передньому плані зображення, заломлює світло квазара. Це призводить до утворення яскравої дуги і кількох зображень того самого об'єкта, що нагадують коштовності на персні.

Квазари – це активні ядра галактик, які випромінюють величезні енергетичні потоки. Вивчати такі об'єкти, наближені до чорної діри, астрономам дозволяє ефект гравітаційного лінзування. Це явище виникає, коли масивна галактика вигинає світло від більш далекого джерела і дозволяє побачити далекий квазар в більш детальному вигляді.

"Вимірювання рентгенівського випромінювання квазарів можуть дати нам уявлення про те, наскільки швидко обертається центральна чорна діра, і це дає дослідникам важливі підказки щодо того, як чорні діри ростуть з часом", - йдеться у заяві Європейського космічного агентства.

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Еліптична галактика, що створює гравітаційну лінзу на новому зображенні, виглядає як маленька блакитна крапка в центрі кільця.

Нове зображення квазара було зроблене за допомогою середньоінфрачервоного інструменту JWST в рамках дослідження темної матерії та її розподілу у Всесвіті.

Зазначається, що цей квазар, RX J1131-1231, є одним з найкращих прикладів лінзованих квазарів, виявлених на сьогоднішній день, і його вивчення допомагає розкрити таємниці розвитку чорних дір у глибокому космосі.

Раніше ми розповідали, що астрономи виявили галактику з подвійним центром. Вона має відразу дві чорні діри.