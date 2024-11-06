"Хаббл" зафіксував нещодавно утворену наднову посеред вогнів спіральної галактики

Галактика NGC 1672 розташована за 49 мільйонів світлових років від нашої планети

Космічний телескоп "Хаббл" зазняв сяяння спіральну галактику з перемичками, яка розташована за 49 мільйонів світлових років від Землі.

Як повідомляє Європейське космічне агентство, на фото зображено галактику NGC 1672, що розташована в сузір’ї Золотої Риби.

Там додають, що світлове шоу створюють мільярди сяючих зірок усередині системи.

Уздовж двох великих рукавів галактики частинки водню утворюють яскраве червоне світло – це випромінювання, яке надходить від новостворених зірок.

На фотографії неподалік від центру також можна побачити дві особливо виразні зірки. В Європейському космічному агентстві кажуть, що вони вбудовані в кільце гарячого газу та виділяють потужне рентгенівське випромінювання.

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Ще більш яскравим виглядає центр галактики – там розташоване активне ядро системи. У його "серці" лежить нагрітий акреаційний диск, що оточує надмасивну чорну діру під назвою NGC 1672.

Рукави галактики виглядають темно-червонуватими нитками пилу, а в місцях активного зореутворення – яскраво-зеленими плямами.

Однак головною особливістю зображень, які зробив "Хаббл", вважають наднову N 2017GAX, яка утворилася внаслідок колапсу ядра та подальшого вибуху гігантської зірки.

На знімку наднову можна побачити у вигляді маленької зеленої точки трохи нижче вигину спірального рукава з правого боку галактики.

Раніше космічні телескопи Джеймса Вебба та "Хаббл" зазнімкували "моторошну пару" – дві галактики у процесі злиття.