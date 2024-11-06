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"Хаббл" зафіксував нещодавно утворену наднову посеред вогнів спіральної галактики

Анна Коваленко — 6 листопада, 19:48
Хаббл зафіксував нещодавно утворену наднову посеред вогнів спіральної галактики
Галактика NGC 1672 розташована за 49 мільйонів світлових років від нашої планети
Європейське космічне агентство

Космічний телескоп "Хаббл" зазняв сяяння спіральну галактику з перемичками, яка розташована за 49 мільйонів світлових років від Землі.

Як повідомляє Європейське космічне агентство, на фото зображено галактику NGC 1672, що розташована в сузір’ї Золотої Риби.

Там додають, що світлове шоу створюють мільярди сяючих зірок усередині системи.

Уздовж двох великих рукавів галактики частинки водню утворюють яскраве червоне світло – це випромінювання, яке надходить від новостворених зірок.

На фотографії неподалік від центру також можна побачити дві особливо виразні зірки. В Європейському космічному агентстві кажуть, що вони вбудовані в кільце гарячого газу та виділяють потужне рентгенівське випромінювання.

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Ще більш яскравим виглядає центр галактики – там розташоване активне ядро системи. У його "серці" лежить нагрітий акреаційний диск, що оточує надмасивну чорну діру під назвою NGC 1672.

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Рукави галактики виглядають темно-червонуватими нитками пилу, а в місцях активного зореутворення – яскраво-зеленими плямами.

Однак головною особливістю зображень, які зробив "Хаббл", вважають наднову N 2017GAX, яка утворилася внаслідок колапсу ядра та подальшого вибуху гігантської зірки.

На знімку наднову можна побачити у вигляді маленької зеленої точки трохи нижче вигину спірального рукава з правого боку галактики.

Раніше космічні телескопи Джеймса Вебба та "Хаббл" зазнімкували "моторошну пару" – дві галактики у процесі злиття.

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