Телескоп NASA зазнімкував різнобарвні деталі найближчого до Землі "суперскупчення" зірок

Скупчення розташовано на відстані всього 13 тисяч світлових років від Землі

Рентгенівський телескоп NASA Chandra зафіксував різнобарвне сяйво "суперскупчення" під назвою Westerlund 1.

Про це інформує Space.com.

Пристрою, який досліджує космос у рентгенівському діапазоні, вдалося зробити вражаюче деталізоване зображення скупчення зірок. Westerlund 1 – надвелике, надмасивне, надмолоде і надблизьке скупчення, що породжує нові зірки із надвисокою швидкістю.

На знімках видно рожеве та біле світло, джерелом походження якого є молоді зірки. Також на них можна побачити плями зеленого та блакитного кольорів – нагрітий газ, який розташовується по всьому скупченню.

Більш однорідна пляма рожевого кольору, яка домінує на зображенні, показує ділянки скупчення гарячого газу в центрі "суперзоряного" утворення.

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Концентрація газу в центральній частині скупчення зірок може допомогти науковцям не тільки отримати більш точну оцінку маси Westerlund 1, але також оцінити походження об’єкта та зміни, які відбувалися з часом.

Westerlund 1 – найближче відоме зоряне скупчення до Землі, яке розташоване на відстані близько 13 тисяч світлових років. Зоряне скупчення віком усього від 3 до 5 мільйонів років має ширину близько семи світлових років.

Космічний об’єкт також має еквівалентну 100 000 Сонць масу і вважається одним з небагатьох подібних скупчень, що залишилися в Чумацькому Шляху.

За даними вчених, у Чумацькому Шляху зараз утворюється дуже мало зірок – у середньому одна щороку. Однак наша галактика не завжди була такою спокійною.

На піку своєї активності, приблизно 10 мільярдів років тому, у межах Чумацького Шляху виникало від кількох десятків до сотень зірок на рік.

Астрономи вважають, що інтенсивне зореутворення здебільшого відбувалося в надзоряних скупченнях, як-от Westerlund 1.

Зображення – частина перших даних, отриманих в межах програми Open Clusters Survey (з англійської – Розширений огляд відкритих скупчень, скорочено EWOCS).

Дослідження проводять астрономи Італійського національного інституту астрофізики в Палермо.

Наразі телескоп Chandra виявив 1075 зірок в межах чотирьох світлових років скупчення і ще 1721 джерело рентгенівського випромінювання, що може свідчити про наявність слабких зіркових об’єктів.

Загалом оптичний прилад вивчатиме скупчення зірок протягом близько 12 днів.

Раніше ми розповідали про туманність Gum 3, яка в об’єктиві оглядового телескопу Європейського космічного агентства виглядає схожою на рожеву "рибу".