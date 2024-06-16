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Телескоп NASA зазнімкував різнобарвні деталі найближчого до Землі "суперскупчення" зірок

Анна Коваленко — 16 червня, 15:22
Телескоп NASA зазнімкував різнобарвні деталі найближчого до Землі суперскупчення зірок
Скупчення розташовано на відстані всього 13 тисяч світлових років від Землі
NASA/CXC/SAO/L. Frattare

Рентгенівський телескоп NASA Chandra зафіксував різнобарвне сяйво "суперскупчення" під назвою Westerlund 1.

Про це інформує Space.com.

Пристрою, який досліджує космос у рентгенівському діапазоні, вдалося зробити вражаюче деталізоване зображення скупчення зірок. Westerlund 1 – надвелике, надмасивне, надмолоде і надблизьке скупчення, що породжує нові зірки із надвисокою швидкістю.

На знімках видно рожеве та біле світло, джерелом походження якого є молоді зірки. Також на них можна побачити плями зеленого та блакитного кольорів – нагрітий газ, який розташовується по всьому скупченню.

Більш однорідна пляма рожевого кольору, яка домінує на зображенні, показує ділянки скупчення гарячого газу в центрі "суперзоряного" утворення.

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Концентрація газу в центральній частині скупчення зірок може допомогти науковцям не тільки отримати більш точну оцінку маси Westerlund 1, але також оцінити походження об’єкта та зміни, які відбувалися з часом.

Westerlund 1 – найближче відоме зоряне скупчення до Землі, яке розташоване на відстані близько 13 тисяч світлових років. Зоряне скупчення віком усього від 3 до 5 мільйонів років має ширину близько семи світлових років.

Космічний об’єкт також має еквівалентну 100 000 Сонць масу і вважається одним з небагатьох подібних скупчень, що залишилися в Чумацькому Шляху.

За даними вчених, у Чумацькому Шляху зараз утворюється дуже мало зірок – у середньому одна щороку. Однак наша галактика не завжди була такою спокійною.

На піку своєї активності, приблизно 10 мільярдів років тому, у межах Чумацького Шляху виникало від кількох десятків до сотень зірок на рік.

Астрономи вважають, що інтенсивне зореутворення здебільшого відбувалося в надзоряних скупченнях, як-от Westerlund 1.

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Зображення – частина перших даних, отриманих в межах програми Open Clusters Survey (з англійської – Розширений огляд відкритих скупчень, скорочено EWOCS).

Дослідження проводять астрономи Італійського національного інституту астрофізики в Палермо.

Наразі телескоп Chandra виявив 1075 зірок в межах чотирьох світлових років скупчення і ще 1721 джерело рентгенівського випромінювання, що може свідчити про наявність слабких зіркових об’єктів.

Загалом оптичний прилад вивчатиме скупчення зірок протягом близько 12 днів.

Раніше ми розповідали про туманність Gum 3, яка в об’єктиві оглядового телескопу Європейського космічного агентства виглядає схожою на рожеву "рибу".

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