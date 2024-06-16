Телескоп NASA зазнімкував різнобарвні деталі найближчого до Землі "суперскупчення" зірок
Рентгенівський телескоп NASA Chandra зафіксував різнобарвне сяйво "суперскупчення" під назвою Westerlund 1.
Про це інформує Space.com.
Пристрою, який досліджує космос у рентгенівському діапазоні, вдалося зробити вражаюче деталізоване зображення скупчення зірок. Westerlund 1 – надвелике, надмасивне, надмолоде і надблизьке скупчення, що породжує нові зірки із надвисокою швидкістю.
На знімках видно рожеве та біле світло, джерелом походження якого є молоді зірки. Також на них можна побачити плями зеленого та блакитного кольорів – нагрітий газ, який розташовується по всьому скупченню.
Більш однорідна пляма рожевого кольору, яка домінує на зображенні, показує ділянки скупчення гарячого газу в центрі "суперзоряного" утворення.
Концентрація газу в центральній частині скупчення зірок може допомогти науковцям не тільки отримати більш точну оцінку маси Westerlund 1, але також оцінити походження об’єкта та зміни, які відбувалися з часом.
Westerlund 1 – найближче відоме зоряне скупчення до Землі, яке розташоване на відстані близько 13 тисяч світлових років. Зоряне скупчення віком усього від 3 до 5 мільйонів років має ширину близько семи світлових років.
Космічний об’єкт також має еквівалентну 100 000 Сонць масу і вважається одним з небагатьох подібних скупчень, що залишилися в Чумацькому Шляху.
За даними вчених, у Чумацькому Шляху зараз утворюється дуже мало зірок – у середньому одна щороку. Однак наша галактика не завжди була такою спокійною.
На піку своєї активності, приблизно 10 мільярдів років тому, у межах Чумацького Шляху виникало від кількох десятків до сотень зірок на рік.
Астрономи вважають, що інтенсивне зореутворення здебільшого відбувалося в надзоряних скупченнях, як-от Westerlund 1.
Зображення – частина перших даних, отриманих в межах програми Open Clusters Survey (з англійської – Розширений огляд відкритих скупчень, скорочено EWOCS).
Дослідження проводять астрономи Італійського національного інституту астрофізики в Палермо.
Наразі телескоп Chandra виявив 1075 зірок в межах чотирьох світлових років скупчення і ще 1721 джерело рентгенівського випромінювання, що може свідчити про наявність слабких зіркових об’єктів.
Загалом оптичний прилад вивчатиме скупчення зірок протягом близько 12 днів.
Раніше ми розповідали про туманність Gum 3, яка в об’єктиві оглядового телескопу Європейського космічного агентства виглядає схожою на рожеву "рибу".