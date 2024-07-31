На Венері таки є газ, що може свідчити про життя: вчені отримали нові докази

Науковці отримали нові докази того, що на Венері може бути фосфін – газ, який є біомаркером життя на Землі.

Відповідні результати спостережень представили на засіданні Королівського астрономічного товариства в Англії, пише CNN та The Guardian.

Ще у 2020 році група дослідників стверджувала, що виявила фосфін у хмарах Венери, але відкриття викликало дискусію в наукових колах.

Тепер вчені представили додаткові докази наявності фосфіну на Венері, а також знайшли в її атмосфері аміак.

"Ми тричі здійснювали спостереження, але лише один раз отримали в 140 разів більше даних, ніж після першого дослідження. Інформація, яку ми маємо зараз, свідчить про чергове виявлення фосфіну", – сказав учасник дослідження про фосфін, викладач астрофізики в Імперському коледжі Лондона Дейв Клементс.

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Інша команда науковців, до якої також входить Клементс, представила докази наявності в атмосфері Венери іншого газу-біомаркеру – аміаку.

Як фосфін та аміак повʼязані з життям на планеті?

На Землі фосфін – токсичний газ із неприємним запахом, який утворюється внаслідок гниття органічних речовин або діяльності бактерій. Аміак – газ із характерним різким ароматом, який виробляють бактерії в кінці процесу розкладання або внаслідок розкладання відходів рослинного і тваринного походження.

"Фосфін і аміак вважаються біомаркерами, зокрема на екзопланетах (планетах поза Чумацьким шляхом – ред.). Також цікаво було знайти їх в атмосфері Венери", – пояснив Дейв Клементс.

Фосфін уже знаходили на інших планетах, зокрема на газових гігантах Юпітері й Сатурні. У їхніх атмосферах є велика кількість водню, що входить до складу фосфіну. Але на таких планетах, як Земля, Венера та Марс, переважає кисень, а не водень, тому фосфіну не може бути багато.

На Землі фосфін міститься у фекаліях пінгвінів, на сміттєзвалищах, а також виробляється деякими бактеріями. Тому виявивши фосфін в атмосфері Венери, вчені припустили, що він є наслідком життєдіяльності якихось мікробів.

Чому відкриття вчених – неоднозначне?

Ще у 2020 році дослідники під керівництвом професорки Джейн Грівз з Кардіффського університету заявили, що знайшли фосфін на Венері. Вони зробили висновки на основі спостережень із Великого міліметрового радіотелескопа Атаками (ALMA) і телескопа імені Джеймса Клерка Максвелла.

У наукових колах поставили під сумнів результати першого дослідження: інші вчені припускали, що фосфін був насправді діоксидом сірки. Дані інших пристроїв також не змогли підтвердити присутність газу в атмосфері Венери.

Але завдяки новому приймачу, який встановили на телескоп Джеймса Клерка Максвелла на Гаваях, команді вдалося зібрати більше доказів на підтримку цього відкриття.

Команда Грівз припускає, що інші дослідники не змогли знайти фосфін на Венері через інший час спостереження.

"Виявилося, що всі наші спостереження, які виявили фосфін, були зроблені, коли атмосфера Венери переходила від ночі до дня, а всі спостереження, які не виявили фосфіну, – коли атмосфера змінювалася від дня до ночі", – прокоментував Дейв Клементс.

Дослідник пояснив, що протягом дня ультрафіолетові сонячні промені можуть розщеплювати молекули фосфіну у верхніх шарах атмосфери Венери, через що його і не вдавалося зафіксувати.

"Наші висновки свідчать про те, що під впливом сонячного світла фосфін руйнується. Все, що ми можемо сказати, – фосфін є. Ми не знаємо, що його виробляє.

Це може бути хімія, яку ми не розуміємо. Або, можливо, життя", – сказав Клементс.

Вчений також послався на дослідження 2021 року під керівництвом професора Ракеша Могула з Каліфорнійського державного політехнічного університету. Могул проаналізував старі дані із зонда NASA Large Probe, який увійшов в атмосферу Венери в 1978 році.

"Він показав вміст фосфіну в хмарах Венери приблизно на рівні однієї частини на мільйон, а це саме те, що ми в основному і виявляли. Отже, він починає збиратися, але ми все ще не знаємо, що його виробляє", – додав Клементс.

Джейн Грівз також представила спостереження радіотелескопа Green Bank, що вказують на наявність аміаку, який також може бути біомаркером життя.

Утім, ці докази не слід сприймати як "прописну істину" або остаточний доказ наявності життя на Венері у минулому чи нині. Команда не стверджує, що знайшла життя на Венері

"Навіть якщо ми підтвердимо обидва ці [висновки], це не буде доказом того, що ми знайшли ці "чарівні мікроби" і вони живуть там сьогодні", – сказала професорка Джейн Грівз із Кардіффського університету.

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Нагадаємо, раніше американські вчені заявили, що інопланетне життя може існувати завдяки "хімії", відмінній від земної, а науковці NASA отримали докази вулканічної активності на Венері.

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