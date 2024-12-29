ООН: В Україні за 9 місяців 2024 року більше дітей стали жертвами війни, ніж за весь 2023-й

Кожна 5 дитина у світі живе у зоні конфлікту – ООН

Майже кожна п'ята дитина у світі живе у регіонах, що постраждали від конфліктів.

В Україні за перші 9 місяців 2024 року ООН зафіксувала більше жертв серед дітей, ніж за весь 2023-й, пише The Guardian.

За даними дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, відсоток дітей, які мешкають у зонах конфліктів по всьому світу, подвоївся з близько 10% у 1990-х роках до майже 19% – тепер.

473 мільйонів дітей страждають від рівня насильства, який є найбільшим з часів Другої світової війни.

З 2023 року ООН підтвердила рекордні 32,9 тисячі серйозних порушень проти 22,5 тисячі дітей. Це – найвищий показник відтоді, як Рада Безпеки ООН майже 20 років тому запровадила моніторинг.

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У фонді заявили, що в Україні за перші дев'ять місяців 2024 року підтвердили більше жертв серед дітей, ніж за весь 2023-й. Також там спрогнозували подальше зростання кількості жертв у 2025 році.

За даними ООН, кількість загиблих за майже 15 місяців війни в Газі складає понад 45 тисячі осіб, з яких 44% – діти.

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Виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел зауважила, що 2024 рік став одним з найгірших років для дітей, які живуть в умовах конфліктів.

"Дитина, яка росте в зоні конфлікту, має набагато більше ризиків не відвідувати школу, недоїдати або бути змушеною покинути свій дім – часто неодноразово – порівняно з тією, яка живе в мирному місці.

Це не повинно бути новою нормою. Ми не можемо допустити, щоб ціле покоління дітей стали побічними жертвами неконтрольованих світових воєн", – наголосила Рассел.

Також особливо важким є становище дівчат і жінок, які під час конфліктів зазнають сексуального насильства і зґвалтувань. Зокрема, на Гаїті кількість повідомлень про випадки сексуального насильства над дітьми лише протягом 2024 року зросла на 1000%.

Крім того, діти особливо страждають від недоїдання, що є особливо смертельною загрозою в Судані та Газі. Наразі голодують понад 500 тисяч людей у п'яти країнах, що постраждали від конфлікту.

Війни також серйозно впливають на доступ дітей до охорони здоров'я. 40% невакцинованих або недостатньо вакцинованих дітей живуть у країнах, повністю або частково охоплених конфліктом. Вони є набагато вразливішими до спалахів кору і поліомієліту. Останній виявили у Газі в липні вперше за чверть століття.

Понад 52 мільйони дітей у країнах, які постраждали від конфлікту, позбавлені освіти. Більшість дітей у секторі Газа і значна частина дітей у Судані пропустили понад рік навчання у школі.

Як розповіли в ООН, інших країнах, зокрема в Україні, Демократичній Республіці Конго та Сирії, школи були пошкоджені, зруйновані або перепрофільовані, внаслідок чого мільйони дітей залишилися без доступу до навчання.

"Вплив на психічне здоров'я дітей також величезний. Дослідження, проведене за підтримки благодійної організації War Child на початку цього місяця (грудня – ред.), показало, що 96% дітей у Газі відчували, що їхня смерть неминуча, і майже половина з них хотіли померти внаслідок пережитої травми", – зазначили у ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, за даними ООН, у світі кожна четверта дитина до 5 років має настільки погане харчування, яке може зашкодити її росту та мозку.