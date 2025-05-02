"Залишковий контингент": омбудсмен розповів, скільки школярів в Україні навчаються російською мовою

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив, що у 99% школах освітній процес ведеться українською мовою. А кількість учнів, які навчаються російською або вивчають її, скоротилася до менш ніж 400.

Про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів в ефірі "Громадського радіо".

За словами Креміня, у 2021-2022 навчальному році близько 100 тисяч дітей навчалися російською мовою або вивчали її як іноземну. Зараз їхня кількість скоротилася до 345 учнів.

Мовний омбудсмен зазначив, що особливо зміни помітні у південних і східних регіонах.

Він зазначає, що у випадках, в яких навчання російською все ще формально зберігається, йдеться про "залишковий контингент". Тобто це учні, які почали навчатися кілька років тому. І вже з наступного навчального року ситуація має змінитися.

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Також Тарас Кремінь наголосив на необхідності створення повноцінного українськомовного освітнього середовища – зокрема, під час перерв, у бібліотеках, спортивних залах і на шкільних подвір’ях.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає заборону на спілкування російською мовою учням і педагогам поза заняттями.