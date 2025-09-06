У небі над Україною з’явиться "кривавий Місяць": як і коли його можна побачити

7 та 8 вересня уважні спостерігачі за небом зможуть побачити повне місячне затемнення, яке подекуди називають "кривавим". Усе через забарвлення супутника Землі, яке набуде темно-червоного забарвлення.

Це тривале явище в небі зможуть побачити мільярди людей по всьому світу, але не всюди вдасться прослідкувати за явищем від початку до кінця, розповіли у Washingon Post та Space.

Коли і де відбудеться затемнення?

Найкращі умови для спостереження за повним "кривавим Місяцем" матимуть мешканці Азії та Західної Австралії. Також більшість фаз затемнення побачать люди в східній Австралії, Новій Зеландії, Африці та деяких частинах Близького Сходу.

Америку називають єдиним великим регіоном, який повністю пропустить друге повне затемнення Місяця в році.

Явище матиме кілька фаз, але "кривавим" супутник називають під час повного затемнення, коли тінь Землі повністю огорне Місяць. Ця подія триватиме 82 хвилини – для українців вона настане 7 вересня з 20:30 і триватиме до 21:52 за київським часом.

Для більшої частини Європи повне затемнення розпочнеться вже на сході Місяця. Супутник підніметься над горизонтом уже криваво-червоним.

Після піку затьмарення тінню Землі процес піде у зворотному напрямку – Місяць повільно ставатиме все яскравішим протягом двох годин.

За даними NASA, наступне місячне затемнення відбудеться в березні 2026 року – його зможуть побачити мешканці деяких частин Азії, Австралії, островів Тихого океану та Америки.

Чому повне затемнення називають "кривавим"?

Місячні затемнення відбуваються, коли Земля опиняється перед своїм супутником, закриваючи собою Сонце. Коли Місяць повністю заходить у тінь нашої планети, виникає повне затемнення, яке також називають "кривавим".

Під час такої події сонячне світло, яке огинає Землю, взаємодіє з атмосферою нашої планети. Оскільки вона легше розсіює сині довжини хвиль світла, червоніші зможуть досягти місячної поверхні та освітити її.

Колір Місяця залежить від атмосфери Землі – на його забарвлення можуть впливати хмари, пилові бурі та інші стихійні лиха. Що більше частинок потрапляє в атмосферу, то більше синього світла там розсіюється.

Як слідкувати за "кривавим Місяцем"?

На відміну від сонячних затемнень, за місячними безпечно спостерігати неозброєним оком. 7 вересня Місяць поступово змінюватиме колір від сріблястого до насиченого червоного залежно від того, як його закриватиме тінь Землі.

При цьому хмарність може зменшити можливість спостереження за явищем. Оскільки Місяць під час події виглядатиме більш тьмяним, ніж зазвичай, аби побачити його потрібно знайти місце із безперешкодним видом на небо низько над горизонтом.

7 вересня Місяць виглядатиме темнішим, ніж під час інших затемнень, оскільки в цей день супутник рухатиметься по центру тіні Землі. Очікується, що супутник набуватиме іржаво-помарачевого або навіть коричнево-чорного забарвлення.

Раніше ми розповідали історію єдиної людини, яка пережила падіння на неї метеорита.