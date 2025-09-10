Усі розділи
Підтримати УП

Крижане намисто: українські полярники сфотографували бурульки незвичної форми

Тетяна Бугаєнко — 10 вересня, 13:55
Крижане намисто: українські полярники сфотографували бурульки незвичної форми
Бурульки утворились внаслідок двох явищ: танення сніжника та раптової хуртовини
Національного антарктичного наукового центру

В Антарктиці українські полярники сфотографували бурульки незвичної форми, які утворились внаслідок двох природних явищ.

Їх зазнімкувала біологиня Зоя Швидка під час морського виходу, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Як пояснив очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк, бурульки незвичної форми виникли через збіг двох природних явищ.

Перше явище – це танення товстих нашарувань снігу, які називають сніжниками. Вони як губка накопичують талу воду і довго випускають її, навіть коли вже погода змінилась та настало похолодання.

Українські полярники назвали бурульки крижаним намистом
Бурульки незвичної форми сфотографувала біологиня під час морської експедиції
Національного антарктичного наукового центру
РЕКЛАМА:

Друге явище – це короткочасна хуртовина (сніговий заряд), що властива морському полярному клімату в районі станції "Вернадський".

"Тобто спершу потеплішало і сніжник почав танути. Потім стало холодніше, але вода продовжувала стікати, замерзаючи в бурульки.

У цей час сталася раптова хуртовина, що здійняла велику кількість снігового пилу в повітря. Ці дрібні кристали льоду налипли на мокрі бурульки, надавши їм цікавої рельєфності", – пояснюють науковці.

Оскільки на кінчиках бурульок стікаюча вода збирається в краплину, то там налипло найбільше сніжинок, утворивши кульки. Таким чином на бурульки мають вигляд "крижаного намиста".

Нагадаємо, раніше українські полярники опублікували відео і продемонстрували, як звучить Південний океан, що омиває Антарктиду.

Читайте також :
Відео Гострі айсберги, млинці льоду та фонтани від китів: полярники зняли виїзд у крижані води Антарктиди
Реклама:

Головне сьогодні