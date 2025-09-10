Крижане намисто: українські полярники сфотографували бурульки незвичної форми

Бурульки утворились внаслідок двох явищ: танення сніжника та раптової хуртовини

В Антарктиці українські полярники сфотографували бурульки незвичної форми, які утворились внаслідок двох природних явищ.

Їх зазнімкувала біологиня Зоя Швидка під час морського виходу, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Як пояснив очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк, бурульки незвичної форми виникли через збіг двох природних явищ.

Перше явище – це танення товстих нашарувань снігу, які називають сніжниками. Вони як губка накопичують талу воду і довго випускають її, навіть коли вже погода змінилась та настало похолодання.

Бурульки незвичної форми сфотографувала біологиня під час морської експедиції Національного антарктичного наукового центру

Друге явище – це короткочасна хуртовина (сніговий заряд), що властива морському полярному клімату в районі станції "Вернадський".

"Тобто спершу потеплішало і сніжник почав танути. Потім стало холодніше, але вода продовжувала стікати, замерзаючи в бурульки.

У цей час сталася раптова хуртовина, що здійняла велику кількість снігового пилу в повітря. Ці дрібні кристали льоду налипли на мокрі бурульки, надавши їм цікавої рельєфності", – пояснюють науковці.

Оскільки на кінчиках бурульок стікаюча вода збирається в краплину, то там налипло найбільше сніжинок, утворивши кульки. Таким чином на бурульки мають вигляд "крижаного намиста".

Нагадаємо, раніше українські полярники опублікували відео і продемонстрували, як звучить Південний океан, що омиває Антарктиду.