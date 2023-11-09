Куди скаржитися військовим, якщо їхні права порушують: контакти

Під час несення служби військові можуть зіштовхуватися із різними проблемами. Одна з них – порушення командирами їхніх прав.

Куди треба звертатися за таких обставин – розповів Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Медичними питаннями (якщо не лікують, не дають направлення на ВЛК) займаються Командування Медичних сил ЗСУ – 044 230 73 64.

Реклама:

Фінансові питання, зокрема невиплата премій, розглядають у Департаменті фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат – 044 271 35 59.

Щодо нестатутних відноси та дій або бездіяльності командирів варто звертатися до:

Військової служби правопорядку – 044 454 73 08 ;

; Державного бюро розслідувань (у разі вчинення злочину щодо військового) – 044 300 27 07 ;

; Вищого командування – командування підрозділу, Генштаб (0 800 50 04 10), Міноборони (044 230 73 30).

З питаннями, які не стосуються служби, може допомогти вирішити Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де військові можуть проходити ВЛК.

Також ми писали, що робити військовослужбовцям, яким не надають відпустку.