Драма в лелечому гнізді: Грицик позбувся свого найменшого пташеняти – Катрусі

Зірковий лелека Грицик виніс за межі гнізда найменше пташеня. Його вдалося врятувати.

Зараз лелеченяті надають необхідну допомогу, повідомила дослідниця птахів Ірина Саражинська.

Катруся – найменше пташеня Одарки та Грицика. 23 травня їй виповнилося 2 тижні.

О 12-й годині дня всі п’ятеро лелеченят лежали у купці поруч із батьком. Згодом Грицик взяв у дзьоба найменше з них і кинув на край гнізда.

Потім лелека знову підняв пташеня, полетів із ним і відніс на землю. За хвилину Грицик повернувся до решти дітей.

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"23 травня о 12:18 лелеченята вперше залишилися самі в гнізді. На жаль, у дикій природі свої закони, тож нам не збагнути, як Грицик міг полетіти з гнізда з найменшим лелеченям у дзьобі", – написала Саражинська.

Катрусю знайшов Анатолій Подобайло – один із засновників Національного природного парку "Пирятинський", в якому розташоване гніздо Одарки та Грицика.

Пташеня вже нагодували та надають йому необхідну допомогу.

"Так буває: лелека-батько іноді відбирає найслабших, щоб дати більше шансів іншим. Це природний добір – не жорстокість, а інстинкт виживання.

Ми розуміємо: таке важко бачити. Але дякуємо вам за довіру і підтримку. І особливо – за повагу до дикої природи, навіть коли її закони непрості", – зазначили на Facebook-сторінці "Лелека Грицько".

Чи повернеться лелеченя до дикої природи – поки невідомо.

Як розповіли на сторінці "Лелека Грицько", лелеки зазвичай висиджують більше пташенят, ніж можуть вигодувати. Якщо хтось із малюків слабший – батьки їх позбуваються.

Втручатися та лізти у гніздо не можна, бо лелеки можуть злякатися та покинути своїх пташенят.

Винесене з гнізда лелеченя має обмаль шансів вижити без батьків. А якщо малюка виростять люди, то воно зможе не повернутися до звичайного пташиного життя.

Нагадаємо, лелека Грицько прилітав до села Леляки Полтавської області з 2019 року. У 2023-му з його гнізда з Одаркою почали вести цілодобову трансляцію.

Однак цьогоріч Грицько не повернувся. Дослідники повідомили, що до гнізда прилетіла лише Одарка, а згодом до неї приєднався інший молодий самець. Його прозвали Грициком.

У зіркової пари вилупилося п’ятеро пташенят.