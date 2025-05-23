Драма в лелечому гнізді: Грицик позбувся свого найменшого пташеняти – Катрусі
Зірковий лелека Грицик виніс за межі гнізда найменше пташеня. Його вдалося врятувати.
Зараз лелеченяті надають необхідну допомогу, повідомила дослідниця птахів Ірина Саражинська.
Катруся – найменше пташеня Одарки та Грицика. 23 травня їй виповнилося 2 тижні.
О 12-й годині дня всі п’ятеро лелеченят лежали у купці поруч із батьком. Згодом Грицик взяв у дзьоба найменше з них і кинув на край гнізда.
Потім лелека знову підняв пташеня, полетів із ним і відніс на землю. За хвилину Грицик повернувся до решти дітей.
"23 травня о 12:18 лелеченята вперше залишилися самі в гнізді. На жаль, у дикій природі свої закони, тож нам не збагнути, як Грицик міг полетіти з гнізда з найменшим лелеченям у дзьобі", – написала Саражинська.
Катрусю знайшов Анатолій Подобайло – один із засновників Національного природного парку "Пирятинський", в якому розташоване гніздо Одарки та Грицика.
Пташеня вже нагодували та надають йому необхідну допомогу.
"Так буває: лелека-батько іноді відбирає найслабших, щоб дати більше шансів іншим. Це природний добір – не жорстокість, а інстинкт виживання.
Ми розуміємо: таке важко бачити. Але дякуємо вам за довіру і підтримку. І особливо – за повагу до дикої природи, навіть коли її закони непрості", – зазначили на Facebook-сторінці "Лелека Грицько".
Чи повернеться лелеченя до дикої природи – поки невідомо.
Як розповіли на сторінці "Лелека Грицько", лелеки зазвичай висиджують більше пташенят, ніж можуть вигодувати. Якщо хтось із малюків слабший – батьки їх позбуваються.
Втручатися та лізти у гніздо не можна, бо лелеки можуть злякатися та покинути своїх пташенят.
Винесене з гнізда лелеченя має обмаль шансів вижити без батьків. А якщо малюка виростять люди, то воно зможе не повернутися до звичайного пташиного життя.
Нагадаємо, лелека Грицько прилітав до села Леляки Полтавської області з 2019 року. У 2023-му з його гнізда з Одаркою почали вести цілодобову трансляцію.
Однак цьогоріч Грицько не повернувся. Дослідники повідомили, що до гнізда прилетіла лише Одарка, а згодом до неї приєднався інший молодий самець. Його прозвали Грициком.
У зіркової пари вилупилося п’ятеро пташенят.