При вступі і щосеместру: Авіакосмічний ліцей НАУ звинуватили у вимаганні благодійних внесків за навчання

Авіакосмічний ліцей НАУ звинуватили у вимозі заплатити благодійні внески за навчання дитини.

За словами матері одного з абітурієнтів Надії Курінько, сума одноразового внеску при вступі складає 5 тисяч гривень, а ще 12 тисяч треба платити за кожен семестр.

Про це вона розповіла у Facebook-групі "Батьки SOS".

Авіакосмічний ліцей імені Ігоря Сікорського НАУ – столичний навчальний заклад із фізико-математичним профілем. У ньому навчаються діти 8-11 класів. Він підпорядковується Солом’янській районній державній адміністрації.

Як розповіла Надія Курінько у коментарі для "УП. Життя", вибір впав саме на цей ліцей, оскільки він має математичний профіль і розташовується на території Київського авіаційного університету (раніше – Національний авіаційний університет), в якому хотів вчитися її син у майбутньому.

Вступні іспити проводилися з математики та англійської мови. Перші два рази – у травні та червні – хлопець не набрав потрібної кількості балів.

"Коли я перший раз приїхала до ліцею, щоб принести документи, мене зустріла секретарка. Я уточнила в неї, чи це державна установа, щоб знати, чи треба за щось платити. Вона відповіла, що так.

Перший раз на іспити син прийшов без підготовки, бо дізналися про них незадовго до дати складання. Не вийшло. Він захотів спробувати ще. Англійська у нього вільна, тому готувався до математики. У червні знову не пройшов. Хоча його роботу із помилками нам не показували", – каже Надія.

18 серпня був додатковий набір. Хлопець вирішив скласти іспити ще раз – і цього разу у нього вийшло.

"Ми вже навіть не очікували. До того ж син казав, що писав все так, як і минулого разу. І коли нам сказали, що він склав, для мене все виглядало як постанова.

Все дуже швидко відбувалося – почали давати різні документи. З ними був папірець із реквізитами для благодійного внеску, який треба було відправити у "Благодійну організацію "Благодійний фонд ім. І. Сікорського". Сказали, що 5 тисяч гривень треба заплатити одноразово. Потім – кожного семестру по 12 тисяч. А якщо важко – бухгалтер "розіб’є" про 6 тисяч", – розповідає Надія.

Реквізити для вступного "благодійного внеску", які дали у ліцеї Надії Курінько Надано Надією Курінько

БО "Благодійний фонд ім. І. Сікорського" зареєстрована у Києві. Її контактна інформація збігається з номером телефону, вказаним на сайті ліцею. За даними "Опендатабот", дохід цієї організації у 2024 році склав 963,1 тисячі гривень.

Фінансові показники БО "Благодійний фонд ім. І. Сікорського" Опендатабот

Надія вирішила розібратися, чи законними є ці "благодійні внески".

"Мій чоловік на війні, я з двома дітьми в тилу. Ми вирішили будувати наше майбутнє в Україні. Тому я проти корупції і хочу знати, кому та за що плачу", – зауважує жінка.

Спершу Надія зателефонувала до Міністерства освіти і науки, однак її направили у Департамент освіти і науки Київської міської ради. Там надали номер інспекторки-методистки експертної комісії.

"Вона попросила мене подзвонити у ліцей розпитати детальніше про ці внески, а сама сказала, що зв’яжеться із керівництвом. Заступниця директорки ліцею розповіла, що заклад комунальний, але навчають дітей за внески батьків. Вона перепросила, що мені одразу про це не сказали.

Потім перетелефонувала інспекторка – підтвердила, що ліцей дійсно отримує благодійні внески", – зазначає Надія.

Згодом у Солом'янській РДА жінці сказали, що ліцей нібито є "статутним закладом, який має академічну автономність і може встановлювати певні правила".

У відкритому доступі є статут закладу, датований ще 2012 роком. Однак там лише зазначено, що ліцей має право "отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, благодійні внески від юридичних і фізичних осіб".

У правилах прийому на навчання також не йдеться про благодійні внески.

Оскільки така система Надію не влаштувала, її син пішов навчатися до іншого закладу.

Що кажуть у ліцеї?

У коментарі для "УП. Життя" заступниця директорки ліцею запевнила, що 12 тисяч – це сума за рік, а не за семестр. А вступний внесок (5 тисяч гривень) вона назвала необов’язковим.

"Вступний внесок – це за бажанням батьків. Якщо вони не можуть сплачувати, ніхто не вимагає. За освітні послуги – 12 тисяч на рік. На сайті розміщений договір, в якому все це прописано. Але зараз там ще тогорічний.

У будь-якій школі батькам пропонують взяти участь у благодійній програмі. Якщо батьки не можуть, хто їх примушуватиме? Ми звертаємося. Хто не згоден – той не згоден", – заявила заступниця директорки.

На сайті дійсно був розміщений договір, датований 1 вересня 2024 року. У ньому йшлося про те, що ліцей зобов’язується надати "додаткові освітні послуги" за програмою повної (базової) загальної середньої освіти з профільним навчанням. На 2024/2025 навчальний рік вартість складала 8488 гривень.

Отримувачем коштів був вказаний сам ліцей (ЄДРПОУ 25759476), а не благодійний фонд (ЄДРПОУ 35489315).

Наразі документ із сайту прибрали, а новий поки не завантажили.

Також заступниця директорки зазначила, що звіти про надходження та витрати розміщені на сайті закладу.

З них випливає, що протягом 2024 року на рахунок ліцею з бюджету надійшло 18,1 мільйона гривень. Натомість доходи від надання послуг (яких саме – не вказано) склали 2,1 мільйона гривень. Також заклад отримав 189,7 тисячі благодійних внесків, грантів і дарунків.

Згодом, коли "УП. Життя" зателефонував до ліцею, аби поставити питання, що виникли при вивченні вказаних документів, там повідомили, що директорка заборонила давати коментарі.

Чи законні такі "благодійні внески"?

За словами освітньої омбудсменки Надії Лещик, благодійні внески не можуть бути умовою для зарахування та навчання в закладі освіти. Вони є добровільними, і якщо через несплату внесків дитину не приймають до закладу освіти – це незаконно.

"Жодним нормативним документом обов'язкові благодійні внески не регулюються. Батьки можуть надавати цю допомогу за власною ініціативою та за можливості. Це має бути добровільна згода. І саме батьки вирішують, чи взагалі надавати благодійну допомогу. Якщо вони згодні, то самостійно визначають суму коштів, яку можуть передати закладу освіти", – наголошує Лещик.

Тобто школи не можуть вимагати фіксовану суму на ті ж штори або парти, адже тоді це не є добровільним внеском.

Освітня омбудсменка розповідає, що готівкою збирати кошти – незаконно. Для благодійних внесків школа має створити спеціальний казначейський рахунок і звітувати про витрати.

"Авіакосмічний ліцей НАУ – це комунальний заклад, він фінансується з бюджету міста Києва, тобто навчання в ньому безоплатне. Я говорила із заявницею, вона мені надала реквізити, за якими треба було перерахувати 5 тисяч гривень для вступу. Це – благодійна організація. А тому вона не зобов’язана спрямовувати отримані гроші на потреби закладу освіти, навіть якщо у закладу освіти та громадської організації чи благодійного фонду збігаються назви.

Ці кошти просто можуть бути використані на будь-які інші потреби. Це буде законно, такі випадки були. І батьки нічого не зможуть довести. Крім того, частина грошей спрямовується на обслуговування організації (ГО чи БФ), на зарплати працівників тощо ", – зауважує Надія Лещик.

Також вона додала, що такого формулювання як "статутний заклад" у чинному законодавстві немає.

"Якщо заклад освіти вимагає у вас кошти, не зараховує на навчання чи не допускає до занять через відмову їх надати, фіксуйте це. Записуйте відео, аудіо, робіть скриншоти – це все слугуватиме доказами незаконних вимог.

Звертайтеся із заявою за вимагання коштів з усіма доданими доказами до поліції. Крім того, направити скаргу можна до нас (Служби освітнього омбудсмена – ред.), до відповідного управління та департаменту освіти", – радить Лещик.

У МОН на запит "УП. Життя" зазначили, що благодійна допомога у закладах освіти може надаватися на добровільних засадах і без жодного примусу. А інформацію про отриману благодійну допомогу вони мають оприлюднювати.

"Згідно із Законом України "Про повну загальну середню освіту" жоден учасник освітнього процесу не повинен зазнавати дискримінації, зокрема мати будь-які обмеження в освітньому процесі або у праві брати участь у заходах, що проводяться в закладі освіти, у тому числі на підставі надання чи ненадання благодійної допомоги.

Згідно із законом "Про освіту", заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їхні засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх вебсайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством", – зазначили у МОН.

Також там додали, що вимагання, дискримінація або привілеї через відмову від участі у благодійній діяльності є неприпустимими. Якщо така ситуація трапилася, потерпілі сторони можуть звертатися до правоохоронних органів.