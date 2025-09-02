Режисерка Наталка Ворожбит заявила, що її доньку не поселили в колегіум УКУ через ЛГБТ-прапор у соцмережі

Режисерка Наталка Ворожбит заявила, що її доньку, яка вступила на навчання до Українського католицького університету (УКУ) у Львові, відмовилися поселити в колегіумі через емодзі ЛГБТ-прапора на її сторінці в соцмережах.

Мисткиня розповіла, що цьогоріч її донька Параскева вступила на Гуманітарний факультет УКУ – про навчання там дівчина мріяла.

"З початку повномасштабки я не часто бачила її такою щасливою і впевненою в собі. Це була мрія – навчатися в Україні саме в УКУ, жити у Львові в студентській спільноті", – поділилася Ворожбит.

Після успішного проходження співбесід та оплати за перший семестр навчання, родина дівчини вже готувалася до її переїзду до Львова. Однак за 12 днів до початку навчання сім’я отримала лист із відмовою в поселенні студентки в колегіумі вишу, попри запевнення, що проживання забезпечують "усім з інших регіонів".

"Я подзвонила в УКУ, щоб дізнатися причину відмови, вони спитали прізвище і після напруженої паузи відповіли, що не можуть мені надати інформацію і рекомендують знімати квартиру", – стверджує мисткиня.

За її словами, першокурсниця Параскева осмислено ставилася до християнських цінностей університету, а також була готова до особливих правил у закладі.

Зрештою Ворожбит дізналася причину відмови "завдяки неформальним зв’язкам". Режисерка стверджує, що її доньку вирішили не поселяти разом з іншими студентками через емодзі ЛГБТ-прапора в одному з дописів на її сторінці в Instagram.

"Ще там є прапор України і чотири фото – два з котом і два селфі. Отже, цей прапорець, який для неї означає толерантність і людяність, демократичність, прийняття світу в його різних фарбах, став причиною відмови проживання в колегіумі, який не є монастирем чи сектою, а належить до навчального закладу", – переконана режисерка.

Після листа до адміністрації матері студентки зателефонували представники університету.

"Пані, яка відповідає за комунікацію, підтвердила, що прапорець став причиною відмови, вона своїми очима бачила його скрін з інстаграму. Також пані повністю розділяє позицію колегіуму в цьому питанні і вважає, цитую, що "це все одно, що повісити російський прапор на своїй аватарці" – розповіла Наталка.

За її словами, Параскеві запропонували місце у квартирі для педагогів, адже місць у колегіумі вже не лишилося. Університет пообіцяв забезпечити дівчині проживання, якщо та прибере згадане емодзі зі своїх соцмереж і пообіцяє не пропагувати ЛГБТ в УКУ, каже Ворожбит.

Першокурсниця відмовилася виконувати цю вимогу і зрештою забрала документи із вишу. Згодом донька режисерки вступила до Києво-Могилянської академії.

"Я хочу, щоб меценати, наглядова рада, викладачі і керівники цього закладу (УКУ – ред.), серед яких, безумовно багато людей з широким мисленням і великим серцем, замислилася про систему УКУ, своє місце в ній, куди вони рухаються, чому перемагають такі середньовічні механізми, і, можливо, щось би змінили і переосмислили поки не пізно", – додала Наталка Ворожбит.

Згодом адміністрація УКУ опублікувала текст листа ректора із відповіддю Параскеві. У ньому керівник закладу наголошує на тому, що в колегіум вишу студентів поселяють на конкурсній основі. При цьому адміністрація оцінює розуміння студентами цінностей УКУ, їхню мотивацію до участі у формаційній програмі, а також знання та готовність дотримуватися правил проживання.

"Цього року ми отримали значно більше заяв-анкет, аніж кількість доступних місць для участі в програмі. Конкуренція була високою і перед адміністрацією Колегіуму був справді складний вибір. На жаль, нам довелося відмовити понад 15 заявникам [...]

Ми щиро шкодуємо, що відмова щодо участі в освітньо-формаційній програмі була сприйнята Вами як обмеження для навчання в УКУ і спричинила для Вас велике розчарування", – йшлося в листі ректора вишу.

Редакція "УП. Життя" звернулася за коментарями щодо ситуації Українського католицького університету та освітньої омбудсменки Надії Лещик і очікує на відповідь.

Зауважимо, УКУ – приватний вищий навчальний заклад. У Положенні про духовну, громадянську та академічну свободу вишу наголошують, що університет "живе східнохристиянською традицією і виховує провідників суспільства, професіоналів для служіння в Україні та у міжнародному контексті – в ім’я слави Божої, спільного блага та людської гідності". Ці ж принципи мають поділяти студенти та працівники закладу.

При прийомі на навчання студентів інформують про цінності та місії УКУ. Адміністрація закладу каже, що здобувачі освіти зобов’язані "плекати чи щонайменше поважати християнську тотожність закладу".

"Перед початком навчання нові студенти ознайомлюються з відповідною пам’яткою і засвідчують це своїм підписом, а також беруть участь в орієнтаційній сесії, яка допоможе їм краще зрозуміти пріоритети і специфіку навчання в УКУ", – наголошують у виші.

Поселення в колегіум УКУ відбувається на конкурсній основі – після оцінювання анкет студентів і проходження ними співбесід. Проживати в гуртожитку можуть лише учасники освітньо-формаційної програми "Християнська духовність у постмодерній добі", завданням якої є духовний розвиток зокрема завдяки участі студентів у літургіях.

