Рада заборонила медикам і провізорам просувати ліки для власної вигоди

Обмеження стосуються медичних, фармакологічних працівників та фахівців з реабілітації

Верховна Рада підтримала законопроєкт №10293, за яким медикам, фармацевтам та фахівцям з реабілітації забороняється отримувати від виробників чи їхніх представників товари або подарунки за обіцянку просувати їх серед пацієнтів.

Про повідомив народний депутат, голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Відтепер медичні працівники, провізори та фахівці з реабілітації зобов’язані відмовлятися від отримання для продажу чи реклами пацієнтам зразки:

лікарських засобів;

медичних виробів;

допоміжних засобів реабілітації, крім випадків клінічних випробувань.

Така ж заборона стосується подарунків, брендованої або сувенірної продукції, бонусів, премій, обіцянок участі в конкурсі чи інших винагород від компаній, які виробляють або реалізовують лікарські засоби, в обмін на просування товарів.

Крім того, законопроєкт передбачає заборону надання пацієнтам бланків із рекламною інформацією виробника препаратів чи власне лікувальних засобів.

ВІДЕО ДНЯ

Після набрання чинності зміни вимагатимуть від лікарів, провізорів і працівників з реабілітації надавати достовірну інформацію про аналоги ліків та їхню доступність в аптеках.

Як зазначається в пояснювальній записці законопроєкту, метою змін є забезпечення обʼєктивного призначення та випуску лікарських засобів для пацієнтів.

Раніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко зазначав, що зміни сприятимуть забороні проявів "співпраці" медичних працівників і фармацевтичних компаній, яка може стояти на заваді інтересам пацієнтів.

"Це все впливає на якість лікування, об'єктивність призначення тих чи інших ліків лікарем або порад, які дає фармацевт в аптеці", – пояснював очільник МОЗ.

Раніше ми розповідали про прийняття народними депутатами законопроєкту, який забороняє розміщувати на упаковках лікарських засобів рекламу.