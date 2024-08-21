Рада заборонила медикам і провізорам просувати ліки для власної вигоди
Верховна Рада підтримала законопроєкт №10293, за яким медикам, фармацевтам та фахівцям з реабілітації забороняється отримувати від виробників чи їхніх представників товари або подарунки за обіцянку просувати їх серед пацієнтів.
Про повідомив народний депутат, голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
Відтепер медичні працівники, провізори та фахівці з реабілітації зобов’язані відмовлятися від отримання для продажу чи реклами пацієнтам зразки:
- лікарських засобів;
- медичних виробів;
- допоміжних засобів реабілітації, крім випадків клінічних випробувань.
Така ж заборона стосується подарунків, брендованої або сувенірної продукції, бонусів, премій, обіцянок участі в конкурсі чи інших винагород від компаній, які виробляють або реалізовують лікарські засоби, в обмін на просування товарів.
Крім того, законопроєкт передбачає заборону надання пацієнтам бланків із рекламною інформацією виробника препаратів чи власне лікувальних засобів.
Після набрання чинності зміни вимагатимуть від лікарів, провізорів і працівників з реабілітації надавати достовірну інформацію про аналоги ліків та їхню доступність в аптеках.
Як зазначається в пояснювальній записці законопроєкту, метою змін є забезпечення обʼєктивного призначення та випуску лікарських засобів для пацієнтів.
Раніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко зазначав, що зміни сприятимуть забороні проявів "співпраці" медичних працівників і фармацевтичних компаній, яка може стояти на заваді інтересам пацієнтів.
"Це все впливає на якість лікування, об'єктивність призначення тих чи інших ліків лікарем або порад, які дає фармацевт в аптеці", – пояснював очільник МОЗ.
Раніше ми розповідали про прийняття народними депутатами законопроєкту, який забороняє розміщувати на упаковках лікарських засобів рекламу.