Продаж двомісячної дитини у Харкові: лікарка розповіла про стан немовляти

Двомісячна Мілена, яку мати намагалася продати за 20 тисяч доларів, та її старший братик перебувають в одній з лікарень Харкова. Саме туди дівчинку приносили на огляд перед запланованим "продажем".

Наразі лікарі проводять обстеження дітей, повідомляє "Суспільне Харків".

Як розповіла педіатриня Анжела, 12 лютого вона була на чергуванні. Близько 12:00 до неї прийшли дві жінки та попросили оглянути дівчинку.

"Дитина була не в тій вазі, в якій повинна бути у цьому віці. Важила вона 4,5 кілограма. Грамів 500 не добрала. Була не дуже охайно вдягненою, не дуже чистою, скажімо так. А взагалі дитина мала стан ближче до задовільного", – зазначила лікарка.

Жінка каже, що не знала про те, що дитину збираються продавати. За 35 років роботи такий випадок в Анжели стався вперше.

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"Я тільки оглянула дитину, більш не очікувала розвитку подій. Це дуже швидко все розверталося… Приїхала поліція, слідчі органи. Цією мамою вони займалися вже за закритими дверима. Вона ніяк не реагувала – не було плачу, ніякого шуму. Дуже тихо все сталося", – каже педіатриня.

Наразі Мілану обстежують лікарі. На думку Анжели, прогнози щодо стану дівчинки мають бути задовільними. Як довго дитина перебуватиме у відділенні – вирішуватимуть правоохоронці.

Стан старшого братика Мілени задовільний Валерія Ємець/Суспільне Харків

До лікарні також привезли братика дівчинки Сашка, якому 1 рік та 10 місяців. Його вилучили з родини. Хлопчик має задовільний стан, однак перебуває у стресі та плаче без мами.

Нагадаємо, 12 лютого у Харкові затримали 22-річну місцеву мешканку, яка намагалася продати знайомій свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів. Підозрювана не хотіла доглядати за новонародженою, тому вирішила її позбутися.

Слідчі та оперативники затримали жінку під час передачі дитини та отримання обумовленої суми. На ці кошти вона разом зі співмешканцем планувала придбати авто.

Жінці оголосили підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

14 лютого підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 11 квітня включно – із можливістю внесення застави у розмірі 908,4 тисячі гривень.