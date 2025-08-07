У Тернополі затримали лікаря, який вимагав у пацієнтки $5 тисяч за встановлення інвалідності
У Тернополі затримали лікаря, який вимагав в пацієнтки 5 тисяч доларів хабара за встановлення інвалідності.
Про це повідомили пресслужба прокуратури Тернопільщини та поліція області.
Йдеться про одну з лікарень у Тернополі, яку саме – правоохоронці не уточнюють. Відомо, що гроші лікар вимагав у пацієнтки, яка два роки лікувалась у медзакладі та вирішила оформити документи для призначення групи інвалідності.
"Він запевнив жінку у можливостях впливу на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Свою послугу оцінив у 5000 доларів", – зазначають у прокуратурі.
Жінка повідомила про інцидент правоохоронцям.
Лікаря затримали під час отримання хабара. Йому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (частина 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України).
Йому загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд вже обрав йому запобіжний захід – підозрюваному дозволили вийти з-під варти під заставу в 250 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок лікарю-психіатру військового госпіталю, який вимагав у хворого бійця хабар. За визнання солдата непридатним до служби в ЗСУ медик хотів отримати 5 тисяч доларів.