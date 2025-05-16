Усі розділи
Підтримати УП

6 тисяч доларів за успішний захист дисертації: у Сумах на вимаганні хабаря затримали посадовицю вишу

Анна Коваленко — 16 травня, 13:38
6 тисяч доларів за успішний захист дисертації: у Сумах на вимаганні хабаря затримали посадовицю вишу
На отриманні хабаря затримали посадовицю вишу
Фото: Управління СБУ в Сумській області/Facebook

У Сумах викрили корупційну схему вимагання хабарів за захист докторської дисертації в одному з місцевих університетів.

Одну з посадовиць вишу затримали.

Як повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Сумській області, в одному із закладів освіти Сум діяла схема вимагання хабарів від аспірантів, які мають захищати докторські дисертації. За 6 тисяч доларів їм обіцяли успішний результат.

разі відмови платити хабарі аспірантам створювали штучні умови, які унеможливлювали захист дисертаційної роботи", – додали правоохоронці.

Працівники СБУ затримали одну з посадовиць під час того, як вона отримувала хабар від одного з аспірантів вишу.

РЕКЛАМА:

Їй повідомили про підозру за частиною 2 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та частиною 3 статті 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу.

Читайте також :
У Києві на хабарі затримали працівника медичного вишу: обіцяв зарахувати іноземців на "навчання"

Правоохоронці продовжують слідство і з’ясовують усіх причетних до корупційної схеми.

Нагадаємо, цьогоріч активісти звинуватили заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка в плагіаті в шести його наукових роботах та кандидатській дисертації.

За 2024 рік Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти не позбавило наукового ступеня жодного вченого, якого підозрювали в плагіаті.

Читайте також :
У Харкові викрили на хабарі викладача вишу: за навчання на магістра він вимагав 10 тисяч доларів
Реклама:

Головне сьогодні