Лісовий: Зарплати працівників дитсадків і позашкільних закладів мають бути привʼязані до вчительських

Дошкілля і позашкілля повинні бути привʼязані до зростання зарплат в школі

Підвищення оплати праці педагогів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної і фахової передвищої освіти повинне бути привʼязане до зростання заробітних плат у школі.

Про це заявив очільник відомства Оксен Лісовий під час розмови з журналістами, пише "Інтерфакс-Україна".

"Підвищення заробітної плати для інших ланок освіти – це для нас важливий виклик. Ми розуміємо, що дошкілля, позашкілля, професійно-технічна освіта, фахова передвища освіта повинні бути привʼязані до зростання заробітних плат у школі", – сказав міністр.

Лісовий пояснив, що зараз закон дозволяє підвищувати зарплати в дитсадках. Тарифна сітка визначає лише мінімум, тому органи місцевого самоврядування можуть встановлювати той рівень зарплати для вихователів, який вважають за потрібне.

"Інше питання, чи вони це роблять, чи є спроможність у громад це робити. Велика частина громад є спроможними і вони можуть встановити підвищену заробітну плату. Водночас, є і прифронтові громади, і певні економічно-неспроможні громади, і для них потрібний у рамках дотації якийсь додатковий ресурс на цю потребу", – заявив посадовець.

23 вересня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав підвищити зарплати вихователям дитячих садків до рівня вчителів початкової школи та запровадити державні дотації для громад.

Лісовий зазначив, щопідтримує ініціативу депутатів, і якщо будуть знайдені джерела фінансування для такої субвенції, "міністерство буде щасливим".

Також міністр зауважив, що не можна забувати й про позашкільну освіту, яка є критично низькооплачуваною.

Нагадаємо, Оксен Лісовий заявив, що МОН поки не напрацювало механізм підвищення зарплат вчителям у 2026 році.