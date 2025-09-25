Лісовий: МОН ще не напрацювало механізм підвищення зарплат вчителям у 2026 році

МОН ще не створило механізм для підвищення зарплати вчителям

Міністерство освіти і науки ще не напрацювало механізм, за яким підвищуватимуть заробітні плати педагогам у 2026 році.

Також наразі невідомо, чи залишиться щомісячна доплата у розмірі двох тисяч гривень.

Про це розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час розмови з журналістами, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, додаткова сума на підвищення зарплат у проєкті складає 53 мільярди гривень. МОН разом з урядом працює над механізмом, за яким ці кошти використають.

Лісовий зазначив, що сам факт підвищення уже задекларований. Як саме це робитимуть – представлять до голосування за проєкт держбюджету на 2026 рік в парламенті.

"Ми матимемо механізм, в який спосіб робитимемо підвищення: чи заходитимемо глибоко в структуру заробітної плати, чи робитимемо простішу модель", – заявив міністр.

На питання, чи збережеться "вчительська доплата", яка наразі складає 2 тисячі гривень на місяць, Лісовий зазначив, що це залежить від механізму підвищення.

Він додав, що затримка з формуванням нової схеми доплат повʼязана, зокрема, з питанням, як охопити також заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

Нагадаємо, проєкт державного бюджету на 2026 рік, який схвалив уряд, передбачає підвищення заробітної плати педагогів на 50%.

Так, з 1 січня середня зарплата у 470 тисяч шкільних вчителів зросте на 30%, а з 1 вересня – ще на 20%.

Раніше Оксен Лісовий повідомляв, що у 2026 році уряд також планує зберегти для українських вчителів доплату в розмірі 2 тисяч гривень за роботу в складних умовах.