Літні грози в Україні: коли вщухнуть і чи варто готуватися до шквалів

Фахівці розповіли, коли грози в Україні бувають найчастіше

Червень і липень – вершина грозової активності в Україні, але серпень теж здатний здивувати потужними блискавками.

Сезон активних літніх гроз добігає кінця, однак їхня інтенсивність та кількість зростає через зміни клімату.

Чому грози бувають шквальними, як вберегти себе від негоди та який прогноз погоди на найближчі дні, розповіли синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха та завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух, а біолог Юрій Бенгус дав поради, як при шквалах вберегти рослинність.

Чого очікувати від погоди найближчими днями?

Найближчими днями погоду в Україні формуватиме антициклон, що переміщується до нас із Західної Європи. Планується сонячна, малохмарна погода.

"Це означає, що опадів не очікується", – зазначає синопткиня Наталія Птуха.

РЕКЛАМА:

У цей період, переважатимуть потоки повітря з північного заходу та півночі, які принесуть прохолоднішу повітряну масу.

13 серпня холодніше буде лише на північному сході, та загалом температури зростатимуть і до нас знову повернеться спека.

13-14 серпня майже по всій території України – +23-+29 °C, на Закарпатті та півдні – до +30-+32 °C.

З 15 серпня погода залишатиметься без опадів, й загалом, до кінця тижня грози та дощі не прогнозуються. Температура вночі становитиме +11-+17 °C, на півдні – до +20 °C. Вдень – +24-+30 °C, на Закарпатті та в південних областях – +28-+34 °C.

Це вже спека, але не екстремальна (сильна спека за класифікацією починається з +35 °C). В цілому очікується сонячна, малохмарна і комфортна погода.

Коли в Україні найчастіше бувають грози?

За кліматичними даними, грози в Україні фіксуються протягом усього року, навіть взимку. Проте спрогнозувати їх наперед доволі важко.

"Грозову діяльність можна прогнозувати лише до 5 діб наперед. Довгострокові прогнози обмежуються оцінкою аномалій середньої за місяць температури повітря та кількості опадів", – розповідає Віра Балабух.

Найактивніший період спостерігається влітку, коли відмічається близько 50 % грозових днів за рік.

Найбільш небезпечними є червень і липень. У серпні фіксується лише близько 15%.

У вересні кількість таких днів зменшується втричі, в порівнянні з серпнем, через зниження температури повітря та зменшення конвективної енергії атмосфери (переміщенням нагрітих мас повітря вгору, холодних – вниз).

"В окремі роки активна грозова діяльність може спостерігатися й у вересні, оскільки для цього місяця все частіше стає характерною літня температура. Нерідко грози спостерігаються і зимою, яка стала значно теплішою", – зауважила Балабух.

Чому цьогоріч спостерігаються шквальні грози?

Грози, шквали, зливи виникають через активну конвективну діяльність (процес перенесення тепла і вологи в атмосфері за допомогою вертикальних рухів повітря), нестабільність в атмосфері, які найбільше виражені при переміщенні атмосферних фронтів та циклонів.

Найнебезпечніші – холодні фронти. Коли теплі та холодні повітряні маси зустрічаються у фронтальній зоні (перехідна область між двома повітряними масами), може спостерігатися найбільш інтенсивна конвективна діяльність, яка сприяє утворенню потужних хмар – відповідно, сильних гроз, злив чи граду.

"Глобальне підвищення температури повітря робить атмосферу більш нестійкою. Тепліше повітря здатне утримувати більше вологи та значно вище підійматися. Це сприяє утворенню потужніших хмар.

Коли волога вивільняється – утворюються сильні зливи, які часто супроводжуються грозами, шквалом або градом. Їхня інтенсивність зростає із збільшенням потужності хмар. Як наслідок, зливи стають більш інтенсивними, діаметр граду зростає, а швидкість вітру при шквалах збільшується", – пояснила Віра Балабух.

Грози та шквали спостерігалися в Україні й цього літа. Це є типовим явищем.

Біолог Юрій Бенгус зауважив, що зміни клімату часто сприймають як незначне підвищення температури, й не надають цьому особливої уваги.

"Але невелике збільшення середньої температури значно підвищує катастрофічність клімату. Збільшуються екстремальні явища (посухи, зливи, ураганні вітри, спека влітку, сильні морози, або навпаки відлига взимку, екстремальні снігопади)", – додав він.

Як вберегти себе в умовах грози?

Головне завдання людини – зменшити ризик ураження блискавкою та травм від сильного вітру і граду.

Алгоритм дій залежить від того, де ви перебуваєте. Якщо людина знаходиться в приміщенні потрібно закрити всі вікна й двері, відключити

електроприлади від мережі, уникати дотику до металевих труб та електропроводки.

Якщо під час грози, ви на вулиці, варто знайти безпечне укриття. Наприклад – будівлю або автомобіль із закритими вікнами.

Не можна ховатися під поодинокими деревами та металевими конструкціями. Також, необхідно триматися якомога далі від водойм,

відкритих полів та пагорбів.

У випадку, коли гроза застала за кермом, необхідно зупинитися якнайдалі від дерев та ліній електропередач, заглушити двигун та закрити вікна.

Людина, яка перебуває на велосипеді чи мопеді повинна терміново зупинитися та відійти від транспорту на тридцять метрів.

Віра Балабух додала:"Ризик ураження блискавкою підвищується за наявності мокрого одягу, перебуванні поблизу високих дерев, на пагорбах, біля металевих конструкціях, водойм чи відкритого вогню. Також під час носіння прикрас, користування мобільними телефонами або електроприладами".

Як вберегти дерева під час грози?

"Важливим моментом боротьби з негативними наслідками літніх гроз є система затримки дощових вод спеціальними елементами ландшафту та озеленення", – додав Бенгус.

Щоб вберегти дерева, в першу чергу їх потрібно доглядати. Скелет крони слід правильно формувати ще з молодого віку, щоб запобігти розвитку дефектів, які можуть призвести до відламування гілок.

Також потрібно захищати від механічних пошкоджень кореневу систему, а під час земляних робіт уникати перерубування коренів. Дерева з пошкодженою системою частіше падають при буревіях.

"Потрібно від думки що "дерева добре ростуть самі по собі" перейти до того, що деревам потрібен регулярний професійний догляд", – зазначив Юрій Бенгус.

Про те, які рослини погано переносять спеку, читайте на "УП.Життя".

Раніше ми розповідали про те, чи будуть магнітні бурі у серпні.