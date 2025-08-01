Чи будуть магнітні бурі у серпні? Прогноз космічної погоди на місяць
Прогноз магнітних бур на серпень
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У серпні очікується кілька магнітних бур. Однак потужних збурень цього місяця не передбачається.
Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).
У серпні прогнозують таку космічну погоду:
- 1 серпня – 3 (неспокій);
- 2 серпня – 2 (спокій);
- 3 серпня – 2 (спокій);
- 4 серпня – 4 (активність);
- 5 серпня – 3 (неспокій);
- 6 серпня – 2 (спокій);
- 7 серпня – 5 (невелика магнітна буря);
- 8 серпня – 4 (активність);
- 9 серпня – 5 (невелика магнітна буря);
- 10 серпня – 4 (активність);
- 11 серпня – 5 (невелика магнітна буря);
- 12 серпня – 4 (активність);
- 13 серпня – 5 (невелика магнітна буря);
- 14 серпня – 4 (активність);
- 15 серпня – 3 (неспокій);
- 16 серпня – 2 (спокій);
- 17 серпня – 2 (спокій);
- 18 серпня – 4 (активність);
- 19 серпня – 5 (невелика магнітна буря);
- 20 серпня – 4 (активність);
- 21 серпня – 3 (неспокій);
- 22 серпня – 4 (активність);
- 23 серпня – 2 (спокій).
Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.