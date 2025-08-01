Чи будуть магнітні бурі у серпні? Прогноз космічної погоди на місяць

У серпні очікується кілька магнітних бур. Однак потужних збурень цього місяця не передбачається.

Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

У серпні прогнозують таку космічну погоду:

1 серпня – 3 (неспокій);

2 серпня – 2 (спокій);

3 серпня – 2 (спокій);

4 серпня – 4 (активність);

5 серпня – 3 (неспокій);

6 серпня – 2 (спокій);

7 серпня – 5 (невелика магнітна буря);

8 серпня – 4 (активність);

9 серпня – 5 (невелика магнітна буря);

10 серпня – 4 (активність);

11 серпня – 5 (невелика магнітна буря);

12 серпня – 4 (активність);

13 серпня – 5 (невелика магнітна буря);

14 серпня – 4 (активність);

15 серпня – 3 (неспокій);

16 серпня – 2 (спокій);

17 серпня – 2 (спокій);

18 серпня – 4 (активність);

19 серпня – 5 (невелика магнітна буря);

20 серпня – 4 (активність);

21 серпня – 3 (неспокій);

22 серпня – 4 (активність);

23 серпня – 2 (спокій).

Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.