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Чи будуть магнітні бурі у серпні? Прогноз космічної погоди на місяць

Альона Павлюк — 1 серпня, 09:00
Чи будуть магнітні бурі у серпні? Прогноз космічної погоди на місяць
Прогноз магнітних бур на серпень
vampy1/Depositphotos

У серпні очікується кілька магнітних бур. Однак потужних збурень цього місяця не передбачається.

Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

У серпні прогнозують таку космічну погоду:

  • 1 серпня – 3 (неспокій);
  • 2 серпня – 2 (спокій);
  • 3 серпня – 2 (спокій);
  • 4 серпня – 4 (активність);
  • 5 серпня – 3 (неспокій);
  • 6 серпня – 2 (спокій);
  • 7 серпня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 8 серпня – 4 (активність);
  • 9 серпня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 10 серпня – 4 (активність);
  • 11 серпня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 12 серпня – 4 (активність);
  • 13 серпня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 14 серпня – 4 (активність);
  • 15 серпня – 3 (неспокій);
  • 16 серпня – 2 (спокій);
  • 17 серпня – 2 (спокій);
  • 18 серпня – 4 (активність);
  • 19 серпня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 20 серпня – 4 (активність);
  • 21 серпня – 3 (неспокій);
  • 22 серпня – 4 (активність);
  • 23 серпня – 2 (спокій).

Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.

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