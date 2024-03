Вчені з’ясували, коли і чому почав танути "льодовик Судного дня"

Науковці встановили, що "льодовик Судного дня" в Антарктиді почав швидко танути в 1940-х роках. Ці дані вони називають тривожними.

Дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, дає можливість спрогнозувати, чого очікувати від танення льодовика, який отримав свою назву через катастрофічні наслідки, що може спричинити його танення, пише CNN.

Льодовик Туейтс у Західній Антарктиді є найширшим у світі – його розмір приблизно дорівнює площі американського штату Флорида.

Оскільки супутникові дані охоплювали лише кілька останніх десятиліть, вчені знали, що із прискореною швидкістю він втрачав лід з 1970-х років. Однак вони не мали даних щодо того, коли саме почалося значне танення.

Аналізуючи керни морських відкладень (довгі тонкі циліндри льоду, які утворюються з пресованих шарів снігу), які дістали з дна океану, дослідники виявили, що льодовик почав значно відступати в 1940-х роках. Ймовірно, причиною цього стало Ель-Ніньйо – кліматичне явище, яке характеризується підвищенням температури поверхні води.

Згідно зі звітом, з тих пір льодовик не зміг відновитися. Ймовірно, через посилення впливу глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.

Те, що станеться з Туейтсом, матиме глобальний вплив на планету. Льодовик скидає в океан мільярди тонн льоду щороку, спричиняючи таким чином підвищення рівня моря на 4%. Його повний крах може підняти рівень моря більш ніж на 0,6 метра.

"Льодовик Судного дня" також відіграє важливу роль у стабільності Західно-Антарктичного льодовикового щита – позаду себе він стримує величезну ділянку льоду.

Обвал Туейтса підірве стабільність крижаного щита, який утримує таку кількість води, яка може підняти рівень моря щонайменше на 3 метри. А це спричинить катастрофічні глобальні повені.

Результати дослідження збігаються з даними зі сусіднього льодовика Пайн-Айленд – одного з найбільших крижаних потоків в Антарктиді, який, як виявили вчені, також почав швидко відступати в 1940-х роках.

"Отримані дані є тривожними, бо вони свідчать про те, що великі зміни дуже важко зупинити. Якщо відступ крижаного покриву розпочався, він може тривати десятиліттями, навіть якщо глобальне потепління не посилюватиметься", – сказав Джеймс Сміт, морський геолог з Британської антарктичної служби та співавтор дослідження.

Нагадаємо, науковці визначили, скільки льоду розтануло в Антарктиді за 25 років. Також глобальне потепління прискорило темпи танення льодовиків у Гренландії у п’ять разів, порівняно із ситуацією, яка була 20 років тому.

Засніжені гори Непалу втратили майже третину свого льоду за понад 30 років через глобальне потепління. А льодовики в Гімалаях до кінця століття можуть втратити до 75% свого об’єму через глобальне потепління.