За 30 років Гренландія втратила кількість льоду, що дорівнює площі 36-ти "Нью-Йорків" – вчені

Дослідники занепокоєні тим, що Гренландія "зеленіє". Площа льоду, який розтанув у Гренландії за останні три десятиліття, приблизно в 36 разів перевищує площу Нью-Йорка (783,8 км²).

Гренландія втратила понад 28 тисяч км² льоду, а кількість рослинності подвоїлася з середини 1980-х до середини 2010-х років. І це матиме дуже негативні наслідки для довкілля.

Вчені дійшли такого висновку, проаналізувавши супутникові знімки, повідомляє CNN. Дослідження опублікували у журналі Nature.

"Ми бачили ознаки того, що втрата льоду запускає інші реакції, які призведуть до подальшої втрати льоду і "озеленення" Гренландії.

Талий лід оголить скелі, що їх потім "колонізують" тундра і чагарники", – сказав один з авторів дослідження Джонатан Каррівік.

Фото: sugarek

Гренландія – це найбільший острів у світі, здебільшого вкритий льодом і льодовиками. Однак крига дедалі частіше поступається місцем водно-болотним угіддям (їх стало в 4 рази більше) і чагарникам.

Це може спричинити дуже серйозні наслідки для зміни клімату і підвищення рівня моря, кажуть дослідники. Що ж відбувається у Гренландії?

Тепліша температура повітря спричиняє втрату льоду, що підвищує температуру на суші та сприяє таненню так званої "вічної мерзлоти" – замерзлого шару під поверхнею Землі.

У процесі танення вивільняється вуглекислий газ і метан, що зігрівають планету, посилюючи глобальне потепління.

Танення вічної мерзлоти також спричиняє нестабільність ґрунту, що може вплинути на інфраструктуру та будівлі.

Вода, що витікає з талого льоду, переміщує відкладення і мул, які в кінцевому підсумку формують водно-болотні угіддя і болота.

Але саме сніг і лід відбивають сонячну енергію, запобігаючи надмірному нагріванню деяких частин Землі. Коли лід зникає, ці ділянки поглинають більше сонячної енергії, підвищуючи температуру поверхні землі.

Зрештою, танення льоду збільшує кількість води в озерах, загрожує повенями. А збільшення кількості рослин разом з цим змінює потік осаду поживних речовин у прибережні води.

"Ці зміни є критичними, особливо для корінного населення, чиї традиційні мисливські промисли залежать від стабільності цих делікатних екосистем. Крім того, втрата льодової маси в Гренландії є суттєвим чинником підвищення рівня світового океану", – каже провідний автор дослідження Майкл Граймс.

У майбутньому острову загрожують ще екстремальніші температури, ніж ті, від яких він уже потерпає.

Нагадаємо, раніше вчені казали, що глобальне потепління прискорило темпи танення льодовиків у Гренландії у п’ять разів за 20 років, а льодовиковий покрив планети за 200 років зменшився на 450 метрів.

Глобальне потепління несе загрозу для нашої планети, зокрема, для льодовиків Гімалаїв та Кіліманджаро.